تقوم شركة Oscar Health بتعيين مديرين تنفيذيين جدد لدفع النمو والاستراتيجية

أعلنت شركة التأمين الصحي Oscar Health ومقرها نيويورك عن تعيينين تنفيذيين رئيسيين لتعزيز فريقها القيادي. تم تعيين كيري ساين في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة +Oscar، بينما يتولى ستيفن كيلمار منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس موظفي الرئيس التنفيذي.

أطلقت Oscar Health +Oscar في عام 2021، وهي منصة تقدم للخطط الصحية الإقليمية التي يرعاها مقدمو الخدمة نفس الخدمات والقدرات التكنولوجية التي توفرها الخطط الصحية الأكبر حجمًا. في منصبها السابق كرئيسة تنفيذية للنمو التجاري في Aetna، أشرفت سين على الأعمال الطبية في الأسواق التجارية. في دورها الجديد في +Oscar، ستكون Sain مسؤولة عن استراتيجية الشركة الخاصة بالذهاب إلى السوق.

كيلمار، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية في Aetna وCVS Health، يجلب ثروة من الخبرة إلى Oscar Health. بصفته رئيس الموظفين ونائب الرئيس التنفيذي في Aetna، قاد مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بينما خدم أيضًا في العديد من الأدوار الإستراتيجية والتنفيذية. في أوسكار هيلث، سيلعب كيلمار دورًا رئيسيًا في توجيه استراتيجية الشركة وعمليات الإدارة التنفيذية.

أعرب مارك بيرتوليني، الرئيس التنفيذي لشركة Oscar Health، عن ثقته في قيادة كيلمار، قائلاً: "يجلب ستيف سجلاً مذهلاً في تسريع إنشاء قيمة الأعمال والأداء". وأضاف أن خبرة كيلمار ومواءمتها مع مهمة الشركة سيكون لها دور فعال في دفع النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية.

بالإضافة إلى شركة أوسكار هيلث، قامت شركات رعاية صحية أخرى بتعيينات تنفيذية بارزة. تم تعيين شانون ويرب في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Array Behavioral Care، وهي منصة افتراضية للطب النفسي والعلاج. تتولى الدكتورة سارة جوثريدج منصب المدير الطبي، بينما سيعمل بن شلانج في منصب المدير المالي. يجلب هؤلاء المديرين التنفيذيين خلفياتهم الواسعة في مجال الرعاية الصحية إلى Array Behavioral Care، مما يضمن تقديم خدمات سريرية عالية الجودة وإدارة مالية فعالة.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة Elucid، وهي شركة تكنولوجيا طبية مقرها بوسطن متخصصة في برامج تحليل التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأمراض القلب والأوعية الدموية، بتعيين ويندي هاري في منصب نائب الرئيس الأول للشؤون التنظيمية وإدارة الجودة. وستكون خبرة هاري في التصميم التنظيمي والإيداعات، فضلاً عن إدارة الجودة عبر الولايات القضائية الدولية، بمثابة أصول قيمة في تعزيز مهمة Elucid لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

تعكس هذه التعيينات التنفيذية التزام مؤسسات الرعاية الصحية بتعزيز فرقها القيادية ودفع النمو من خلال المبادرات الإستراتيجية.

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