تقوم OriginPoint بتنفيذ الإغلاق الإلكتروني باستخدام منصة الرهن العقاري الرقمية الخاصة بشركة Stavvy

تقدم OriginPoint، وهي مشروع مشترك بين Compass, Inc. وGuartained Rate، الآن إغلاقًا إلكترونيًا رقميًا بالكامل من خلال منصة Stavvy. تسمح هذه الخطوة لـ OriginPoint بتعزيز تجربة الإغلاق للمقترضين من خلال توفير عملية معاملات رقمية مريحة وآمنة.

وشدد ليو مورانتي، نائب الرئيس الأول لعمليات الإغلاق الوطنية في OriginPoint، على أهمية تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء. تتيح الشراكة مع Stavvy لـ OriginPoint رقمنة عمليات الإغلاق الورقية التقليدية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وملاءمة. أعرب مورانتي عن سعادته بشأن الراحة والمرونة المعززة التي توفرها المعاملات الرقمية بالكامل، فضلاً عن راحة البال الإضافية المتمثلة في أن كل عملية إغلاق آمنة ومأمونة.

تدعم شركة Sured Rate، الشركة الرائدة في مجال الإقراض العقاري والخدمات المالية الرقمية، التحول إلى التكنولوجيا الرقمية مع إعطاء الأولوية لتجربة العملاء. تهدف الشراكة بين مضمونة السعر وStavvy إلى دفع الرقمنة وتمكين العلاقات السلسة عبر نظام الرهن العقاري بأكمله. تعمل منصة Stavvy على تبسيط المعاملات من خلال سهولة الإعداد ودعم العملاء وواجهة مستخدم بديهية.

وصفت هايدي مينين، نائب رئيس قسم الإغلاق في شركة ضمان الملكية Advocus National Title Insurance Company، تجربتها في استخدام Stavvy لإغلاق أول معاملة إغلاق إلكتروني لـ OriginPoint. وجد Minyen أن تنفيذ منصة Stavvy كان سلسًا وأعرب عن تقديره لفوائد التحول الرقمي، مما يخلق تجربة إغلاق رائعة لجميع المشاركين.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Stavvy، Kosta Ligris، عن سعادته بشأن تشغيل حل eClosing الخاص بـ OriginPoint وأثنى على Compass وGuartained Rate لالتزامهما بالابتكار التكنولوجي. تعمل منصة الرهن العقاري الرقمية الخاصة بـ Stavvy على تبسيط وزيادة سير العمل في عمليات الإقراض العقاري والعقارات والعمليات القانونية. فهو يوفر ميزات مثل eSign، والتوثيق عبر الإنترنت عن بعد (RON)، وeNote، مما يزيد من تحسين تجربة الإغلاق.

بشكل عام، توضح شراكة OriginPoint مع Stavvy وتنفيذها لـ eClosing التزامها بتزويد العملاء بتجربة رقمية أولى تتسم بالكفاءة والراحة والأمان.

مصادر:

- ستافي: stavvy.com

- OriginPoint: Originpoint.com

- السعر المضمون: Rate.com