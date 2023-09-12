شركة أوبو تقدم خدمة استبدال البطاريات مجانًا للمستخدمين

يقال إن شركة أوبو تخطط لتقديم خدمة جديدة لاستبدال البطاريات لمستخدميها، مما يسمح لهم باستبدال بطاريات هواتفهم الذكية مجانًا إذا لزم الأمر. ويقال إن الجهاز الأول الذي سيستفيد من هذه المبادرة هو هاتف Oppo A2 Pro 5G، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في السوق الصينية في 15 سبتمبر.

وفقًا لمحطة الدردشة الرقمية البارزة وWhylab، ستوفر شركة أوبو عمليات استبدال مجانية للبطارية خلال إطار زمني مدته أربع سنوات. إذا انخفضت نسبة صحة البطارية إلى أقل من 80 بالمائة خلال هذه الفترة، فسوف تقوم شركة أوبو باستبدال البطارية ضمن خدمة ما بعد البيع. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه السياسة بالتزامن مع إطلاق هاتف Oppo A2 Pro 5G.

كان هاتف oppo A2 Pro 5G موضوعًا للشائعات والتكهنات لبعض الوقت. تشير التسريبات السابقة إلى أن الجهاز سيحتوي على شاشة 6.7 بوصة بدقة Full HD + AMOLED مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يُشاع أنه سيتم تشغيله بواسطة MediaTek Dimensity 7050 SoC، وسيأتي بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المتنوعة، بما في ذلك 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. ويقال أيضًا أن الهاتف الذكي يحتوي على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، يقودها مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.

تعد خدمة استبدال البطارية إضافة مرحب بها لمستخدمي شركة أوبو، حيث توفر لهم راحة البال مع العلم أنه يمكن استبدال بطارية أجهزتهم مجانًا إذا لزم الأمر. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم توسيع هذه الخدمة لتشمل أجهزة أوبو الأخرى في المستقبل.

المصادر: [محطة الدردشة الرقمية، ويلاب]