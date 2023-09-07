أوبو A2 Pro: هاتف ذكي جديد متوسط ​​المدى بميزات رائعة

حصل هاتف أوبو الجديد مؤخرًا على موافقة من الهيئة التنظيمية الصينية TENAA. وفقًا لـ Tipster Digital Chat Station، سيُعرف هذا الهاتف الذكي القادم باسم Oppo A2 Pro. تشير التكهنات إلى أنه قد يصل إلى الأسواق في وقت مبكر من 15 سبتمبر.

تكشف صفحة الشهادات بعض الميزات المثيرة لـOppo A2 Pro. ستحتوي على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. تعرض الصور المصاحبة حواف منحنية قليلاً وثقبًا واحدًا لكاميرا السيلفي. في الخلف، يمكننا رؤية جزيرة دائرية تحتوي على ثلاث كاميرات.

ذكرت محطة الدردشة الرقمية أيضًا أن A2 Pro سيكون متاحًا في إصدار بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 512 جيجابايت. يشير هذا إلى أن الهاتف سيوفر ذاكرة كبيرة وسعة تخزينية للمستخدمين.

ولإجراء المقارنة، وصل الجيل السابق، أوبو A1 Pro، في نوفمبر 2022. وكان مزودًا بمجموعة شرائح Snapdragon 695 ويدعم الشحن بقوة 67 وات. ومع ذلك، تم إصداره في الصين فقط، ويبقى أن نرى ما إذا كان A2 Pro سيوسع نطاق توفره في الأسواق الدولية.

بشكل عام، يبدو أن هاتف Oppo A2 Pro هو هاتف ذكي واعد متوسط ​​المدى يقدم مواصفات مثيرة للإعجاب. إن الجمع بين شاشة OLED ذات معدل التحديث العالي والأجهزة القوية وسعة التخزين الكبيرة يجعلها خيارًا جذابًا لعشاق التكنولوجيا.

المصدر: [المصدر الصيني]

عبر: [تينا]