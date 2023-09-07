ضمان الخصوصية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي وBCI

يتعرض المواطنون الرقميون، أو أولئك الذين نشأوا مع الإنترنت، لخطر تهديدات الخصوصية بسبب قبولهم للمعلومات الشخصية ومشاركتها عبر الإنترنت. اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية حقوق المستخدم الفردية ومنع المحتوى الضار من الانتشار عبر الويب من خلال قانون الخدمات الرقمية. وفي الولايات المتحدة، يجب على الطلاب توخي الحذر عند استخدامهم للتكنولوجيا والدفاع عن حرياتهم الرقمية.

لحماية خصوصيتهم، يجب على الطلاب تجنب استخدام الأسماء أو العناوين الكاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضبط إعدادات الخصوصية على التطبيقات والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت، وتأمين الأجهزة بالتحديثات، واستخدام البرامج الضارة. في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغيير إيجابي، فقد دخل أيضًا في الحياة الخاصة للعديد من المواطنين الرقميين، بدءًا من الواجبات المدرسية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى المحادثات مع مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل My AI في Snapchat.

كانت المخاوف المتعلقة بالخصوصية موجودة منذ بداية الإنترنت. أدركت مجموعة Cypherpunks، وهي مجموعة تدافع عن الخصوصية الرقمية، أهمية حماية معلومات المستخدم في الأيام الأولى للإنترنت. إن الأحداث الأخيرة، مثل نشر تطبيق Snapchat بالذكاء الاصطناعي دون موافقة المستخدم ووصول TikTok إلى البيانات الشخصية حتى بعد حذف التطبيق، تسلط الضوء على أهمية هذه المخاوف.

العديد من المستخدمين، وخاصة الأجيال الشابة، لا يقرأون اتفاقيات الشروط والأحكام قبل استخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، غالبًا ما تملي هذه الاتفاقيات كيفية جمع بيانات المستخدم واستخدامها. مع تزايد تعقيد التكنولوجيا وانتشارها، من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر المرتبطة بمشاركة البيانات الشخصية.

تشكل واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) مخاطر غير عادية على الخصوصية. يتم بيع أجهزة التكنولوجيا العصبية الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم لتتبع نشاط الدماغ، مما يثير المخاوف بشأن الطبيعة الحساسة لبيانات الدماغ. غالبًا ما تقوم الشركات التي تجمع هذه البيانات ببيعها من أجل الربح، مما يشكل تهديدًا لخصوصية المستخدم واستقلاليته.

في هذا المشهد التكنولوجي سريع التطور، يجب على طلاب الجامعات، مثل طلاب جامعة جنوب فلوريدا، إعطاء الأولوية للسلامة الرقمية. من خلال ممارسة العادات اليقظة عبر الإنترنت، وحماية المعلومات الشخصية، والتشكيك في المنصات التي يتعاملون معها، يمكن للطلاب التنقل في التكنولوجيا الجديدة بوعي وأمان. تعد أدوات إدارة كلمات المرور والمصادقة الثنائية وملحقات المتصفح وبرامج مكافحة الفيروسات من بين الأدوات الموصى بها لضمان الخصوصية الرقمية.

مع اقتراب عصر الذكاء الاصطناعي وBCI، من الضروري أن يكون المواطنون الرقميون مستعدين ومطلعين. ويجب اتخاذ تدابير استباقية لحماية الخصوصية الشخصية في مواجهة التدخلات التكنولوجية المتزايدة.

مصادر:

– “قانون الخدمات الرقمية يثير القلق بشأن الحقوق الرقمية الأمريكية”، كوارتز

- "بيان Cypherpunk"، إريك هيوز

- "الذكاء الاصطناعي في سناب شات ينشر من تلقاء نفسه دون موافقة المستخدم"، سي إن إن

– “تمكن TikTok من الوصول إلى البيانات الشخصية حتى عند حذف التطبيق”، ABC News

- نشرة ماكينزي آند كومباني الإخبارية حول الثقة في البيانات

- حديث نيتا فرحاني في TED حول الخصوصية العقلية والحرية المعرفية

- مقالة فحص الخلفية الكاملة حول بيع بيانات المستخدم

– مشروع الخصوصية في نيويورك تايمز