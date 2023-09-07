OpenAI تستضيف أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق

أعلنت OpenAI أنها ستستضيف أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق، يسمى OpenAI DevDay، في 6 نوفمبر. سيتضمن الحدث الذي يستمر يومًا واحدًا خطابًا رئيسيًا وجلسات فرعية يقودها أعضاء فريق OpenAI الفني. وفي حين لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لما سيتم عرضه في المؤتمر، فقد ذكرت OpenAI أنها ستقوم بمعاينة "أدوات جديدة وتبادل الأفكار".

على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكشف الحدث عن أخبار حول GPT-5، نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التالي لشركة OpenAI، فمن المحتمل أن تتم مشاركة المزيد من المعلومات حول Global Illumination، وهو استوديو تصميم الذكاء الاصطناعي الذي استحوذت عليه OpenAI في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضًا توفير تحديثات حول مدى توفر إمكانات فهم الصور لـ GPT-4. لقد قامت OpenAI بحجب قدرات معالجة الصور لـ GPT-4 بسبب المخاوف المتعلقة بقضايا الخصوصية.

هناك احتمال أن تتم مناقشة التقنيات الجديدة لوضع العلامات المائية على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي في المؤتمر، لا سيما بالنظر إلى المخاوف المتزايدة المحيطة بالمحتوى المضلل والمنتحل بواسطة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. أوقفت OpenAI مؤخرًا أداتها الداخلية لاكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بسبب ضعف الأداء، لذلك قد يتم تقديم أداة لاحقة في DevDay.

على الرغم من أن معظم المؤتمر سيُعقد شخصيًا، إلا أنه سيتم بث أجزاء منه، بما في ذلك الكلمة الرئيسية، عبر الإنترنت. وتخطط OpenAI لفتح التسجيل في الأسابيع المقبلة، بحضور يقتصر على مئات المطورين.

ينبع قرار OpenAI باستضافة مؤتمر للمطورين من الحجم الكبير لمجتمع المطورين الخاص بها. مع وجود أكثر من مليوني مطور يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بـ OpenAI، مثل GPT-2 وChatGPT وDALL-E 4 وWhisper، تعتقد الشركة أنها تبرر مثل هذا الحدث. توفر مؤتمرات المطورين أيضًا فرصة تسويقية لشركة OpenAI، حيث تواصل سعيها لتحقيق النجاح التجاري.

بدعم من استثمارات رأس المال الاستثماري الكبيرة من Microsoft وغيرها من اللاعبين الرئيسيين في رأس المال الاستثماري، أفادت التقارير أن OpenAI أنفقت أكثر من 540 مليون دولار في العام الماضي لتطوير نموذج اللغة الرئيسي الخاص بها، ChatGPT. ومن المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات كبيرة في العام المقبل، ولكن مع زيادة المنافسة وارتفاع تكاليف أجهزة الذكاء الاصطناعي، تدرك OpenAI أهمية البقاء في المقدمة والابتكار المستمر.

مصادر:

– OpenAI ستستضيف مؤتمرها الأول للمطورين في نوفمبر، VentureBeat

– ستستضيف OpenAI مؤتمرها الأول للمطورين في 6 نوفمبر إنجادجيت