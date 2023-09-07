معاينة لمؤتمر OpenAI الأول للمطورين وإطلاق ChatGPT Enterprise

من المقرر أن تستضيف OpenAI، مبتكر ChatGPT، مؤتمرها الافتتاحي للمطورين في سان فرانسيسكو في السادس من نوفمبر. يهدف الحدث الذي يستمر ليوم واحد إلى جمع المطورين من جميع أنحاء العالم لمعاينة الأدوات الجديدة وتبادل الأفكار مع فريق OpenAI. ستتاح للحاضرين فرصة الانضمام إلى الجلسات الجانبية التي يقودها طاقم OpenAI الفني.

منذ إطلاق واجهة برمجة تطبيقات OpenAI في عام 2020، تمكن المطورون من دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بسهولة في مشاريعهم. استخدم أكثر من مليوني مطور نماذج مثل GPT-2، وGPT-4، وDALL·E، وWhisper لحالات استخدام متنوعة، بدءًا من دمج المساعدين الأذكياء في التطبيقات الحالية وحتى إنشاء تطبيقات وخدمات جديدة تمامًا لم يكن من الممكن تصورها في السابق.

وأعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن سعادته بعرض أحدث التطورات في المؤتمر، وتمكين المطورين من بناء أشياء جديدة ومبتكرة.

بالإضافة إلى مؤتمر المطورين، قدمت OpenAI مؤخرًا ChatGPT Enterprise، وهو إصدار من برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم مصمم خصيصًا للشركات. يعالج هذا العرض الطلب الطويل الأمد على الأمان والخصوصية على مستوى المؤسسات في روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. لا يوفر ChatGPT Enterprise هذه الميزات الأساسية فحسب، بل يوفر أيضًا وصولاً غير محدود عالي السرعة إلى طراز GPT-4 القوي. تشمل المزايا الأخرى نوافذ السياق الموسعة للتعامل مع بيانات الإدخال الأطول، وقدرات تحليل البيانات المتقدمة، ومجموعة من خيارات التخصيص.

تتصور OpenAI مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعزز الإنتاجية والإبداع في كل جانب من جوانب حياتنا العملية. يعد إطلاق ChatGPT Enterprise خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث يزود المؤسسات بمساعد ذكاء اصطناعي قابل للتخصيص يحمي بياناتها الحساسة.

مصادر:

– OpenAI (المقالة المصدر)