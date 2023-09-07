تعلن شركة OpenAI عن مؤتمر المطورين لمعاينة الأدوات الجديدة وتبادل الأفكار

كشفت OpenAI عن خطط لاستضافة مؤتمر المطورين الافتتاحي، OpenAI DevDay، في 6 نوفمبر 2023، في سان فرانسيسكو. يهدف الحدث الذي يستمر ليوم واحد إلى جمع مئات المطورين لعرض أدوات جديدة والمشاركة في المناقشات مع طاقم OpenAI الفني.

منذ إطلاق ChatGPT العام الماضي، زاد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم. وقد اكتسبت نماذج OpenAI، بما في ذلك GPT-3، وGPT-4، وDALL-E، وWhisper، قوة جذب بين أكثر من مليوني مطور. وقد تم استخدام هذه النماذج في تطبيقات متنوعة، بدءًا من دمج المساعدين الأذكياء في الأنظمة الحالية إلى إنشاء تطبيقات وخدمات مبتكرة لم يكن من الممكن تحقيقها من قبل.

في حين أن معظم فعاليات DevDay الخاصة بـ OpenAI ستُعقد شخصيًا، إلا أنه سيتم بث الخطاب الرئيسي وأجزاء معينة من المؤتمر مباشرة. سيوفر هذا الحدث للمطورين من جميع أنحاء العالم فرصة لمعاينة الأدوات الجديدة وتبادل الأفكار مع OpenAI. ستتاح أيضًا للحاضرين في المكان فرصة المشاركة في الجلسات الجانبية التي يقودها طاقم OpenAI الفني.

سيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل للحضور الشخصي والبث المباشر في الأسابيع التالية. أنشأت OpenAI موقعًا إلكترونيًا حيث يمكن للأفراد التعبير عن اهتماماتهم والحصول على مزيد من المعلومات حول المؤتمر. يتوقع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مشاركة "أحدث أعمال" الشركة خلال الحدث، ومن المحتمل أن يكشف النقاب عن منتجات أو خدمات جديدة. في حين أن الإعلان عن مقياس "GPT-5" قد لا يكون متوقعًا بسبب الحداثة النسبية ومتطلبات الموارد لـ GPT-4، إلا أن الحاضرين قد يواجهون مفاجآت.

مصادر:

– مدونة OpenAI: [إعلان OpenAI DevDay]

– مدونة OpenAI: [استخدام OpenAI API]