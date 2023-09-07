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OpenAI تستضيف أول مؤتمر للمطورين، "DevDay"

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
OpenAI تستضيف أول مؤتمر للمطورين، "DevDay"

أعلنت شركة OpenAI، منشئو ChatGPT، عن أول مؤتمر للمطورين يسمى "DevDay"، المقرر عقده في السادس من نوفمبر. يهدف هذا الحدث إلى جمع المطورين من جميع أنحاء العالم لمعاينة أحدث تقنيات OpenAI والمشاركة في جلسات مع الموظفين الفنيين.

وفقًا لـ OpenAI، يستخدم أكثر من 2 مليون مطور حاليًا نماذج اللغات الخاصة بهم، بما في ذلك GPT-4 وGPT-3.5 وDALL·E وWhisper. وقد تم تطبيق هذه النماذج في حالات استخدام مختلفة، مثل دمج المساعدين الأذكياء في التطبيقات الحالية وإنشاء تطبيقات وخدمات جديدة تمامًا.

أعرب الرئيس التنفيذي سام ألتمان عن سعادته بعرض أحدث أعمال OpenAI خلال المؤتمر. وسيتضمن الحدث حضورًا شخصيًا ومقاطع بث مباشر، مما يسمح لجمهور أوسع بالمشاركة.

بالإضافة إلى إعلان المؤتمر، أصدرت OpenAI مؤخرًا نسخة من ChatGPT مصممة خصيصًا للشركات. يوفر هذا العرض التجاري أمانًا محسّنًا وخيارات خصوصية وأولوية الوصول إلى نماذج اللغة الخاصة بـ OpenAI.

سيتم فتح باب التسجيل في "DevDay" في الأسابيع المقبلة، مما يوفر للمطورين الفرصة لتأمين مكانهم في هذا الحدث المرتقب.

التعاريف:

- ChatGPT: نموذج لغة OpenAI مصمم لإنشاء نص يشبه الإنسان استجابةً للمطالبات.
- مؤتمر المطورين: حدث يجمع المطورين لتبادل المعرفة وعرض التقنيات الجديدة والتواصل مع المتخصصين في هذا المجال.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]
- منشور مدونة OpenAI: [المصدر]

By غابرييل بوتا

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