OpenAI DevDay: مؤتمر للمطورين لعرض الأدوات والتقنيات الجديدة

من المقرر أن تستضيف OpenAI، مبتكر OpenAIChatGPT، مؤتمرها الافتتاحي للمطورين، OpenAI DevDay، في سان فرانسيسكو في 6 نوفمبر. ويهدف الحدث إلى توفير فرصة للمطورين للمشاركة في المناقشات واستكشاف الأفكار المبتكرة وإلقاء نظرة خاطفة على أحدث الأدوات والتقنيات التي طورتها OpenAI.

خلال هذا الحدث الذي يستمر يومًا واحدًا، سيقود طاقم OpenAI الفني جلسات فرعية للحاضرين شخصيًا. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول مسار الحدث وموقعه، إلا أن المؤتمر سيتضمن كلمة رئيسية يلقيها متحدث بارز من OpenAI. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا، سيكون الخطاب الرئيسي متاحًا للبث عبر الإنترنت.

صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI: "إننا نتطلع إلى عرض أحدث أعمالنا لتمكين المطورين من بناء تطبيقات جديدة". مع وجود أكثر من مليوني مطور يستخدمون بالفعل مجموعة OpenAI من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء التطبيقات وتحسينها، يهدف OpenAI DevDay إلى تعزيز الابتكار والتعاون داخل مجتمع المطورين.

وسيوفر المؤتمر للمطورين الفرصة لمعاينة الأدوات الجديدة وتبادل الأفكار، ودفع حدود ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي التوليدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا إجراء مناقشات حول التكامل الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في المجتمع والابتكار المسؤول في هذا المجال.

يؤكد OpenAI DevDay على أهمية التعامل مع المطورين ويوفر منصة لتبادل المعرفة واستكشاف التقنيات الجديدة. يمكن للمطورين التسجيل للحضور الشخصي على موقع OpenAI الإلكتروني، ومع ذلك، فإن توفر الأماكن محدود.

الذكاء الاصطناعي (AI)، والذي يشار إليه غالبًا باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، هو فرع من علوم الكمبيوتر يركز على إنشاء آلات ذكية قادرة على محاكاة السلوك الشبيه بالإنسان. يتضمن تطوير الخوارزميات والنماذج التي يمكنها تحليل البيانات وتفسيرها واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بأقل قدر من التدخل البشري.

مصادر:

– بيان صحفي لـ OpenAI DevDay