OpenAI تعقد مؤتمرها الأول للمطورين في نوفمبر

أعلنت OpenAI، وهي المنظمة المدعومة من Microsoft، أنها ستستضيف أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق في 6 نوفمبر في سان فرانسيسكو. سيجمع هذا الحدث، المسمى OpenAI DevDay، مئات المطورين من جميع أنحاء العالم. ستتاح للحاضرين الفرصة لإلقاء نظرة خاطفة على الأدوات الجديدة التي تقوم OpenAI ببنائها حاليًا، بالإضافة إلى حضور الجلسات مع الموظفين الفنيين.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، يهدف المؤتمر إلى عرض أحدث أعمال المنظمة وتمكين المطورين من بناء أشياء جديدة. تعمل OpenAI باستمرار على تحديث واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها لتشمل النماذج الأكثر تقدمًا، مما يسهل على المطورين دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم. تتضمن واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم حاليًا نماذج مثل GPT-4، وGPT-3.5، وDall-E، وWhisper AI، والتي يستخدمها أكثر من 2 مليون مطور حول العالم لحالات استخدام مختلفة.

على الرغم من أن OpenAI DevDay سيكون في المقام الأول حدثًا شخصيًا، إلا أنه سيتم بث الكلمة الرئيسية وأجزاء أخرى من المؤتمر مباشرةً للحاضرين عن بعد. سيتم فتح باب تسجيل المطورين لهذا الحدث في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يقتصر عدد المشاركين على بضع مئات.

يعكس هذا الإعلان من OpenAI التزام المنظمة بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المطورين. من خلال استضافة مؤتمر المطورين الأول، تهدف OpenAI إلى توفير منصة للمطورين للتواصل والتعلم من بعضهم البعض واكتساب رؤى قيمة حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

– OpenAI ستعقد أول مؤتمر للمطورين “OpenAI DevDay” في نوفمبر، Live Mint