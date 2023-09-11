صعود الخدمات المصرفية الرقمية ونصائح لكسب المال

في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا، ليس من المستغرب أن تتغير حتى التفضيلات المصرفية. وفقًا لمقال نشرته مجلة فوربس، فإن غالبية الأمريكيين، ما يقرب من 80٪ من البالغين، ذكروا تفضيلهم للخدمات المصرفية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو مواقع الويب بدلاً من التعامل شخصيًا. وتعكس هذه الإحصائية الشعبية المتزايدة والراحة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الرقمية.

ويكشف المقال أيضًا أن متوسط ​​رصيد الحساب للأمريكيين يبلغ حوالي 5,300 دولار، والذي يتضمن أنواعًا مختلفة من الحسابات مثل الشيكات والادخار وسوق المال وحسابات الودائع تحت الطلب وبطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا. في حين أن 6% فقط من الأشخاص في البلاد ليس لديهم حساب مصرفي على الإطلاق، يبدو أن الخدمات المصرفية الرقمية هي الخيار المفضل للأغلبية.

بالنسبة لأولئك المهتمين بجني الأموال من أموالهم الحالية، يقترح المقال استكشاف حسابات شهادات الإيداع (CD). تعمل هذه الحسابات بشكل مشابه لحسابات التوفير ولكنها تقدم أسعار فائدة أعلى كلما طالت مدة بقاء الأموال دون تغيير. على الرغم من وجود فترة انتظار قبل إجراء عمليات السحب، فإن أسعار أقراص CD آخذة في الارتفاع حاليًا، مما يجعلها استثمارًا مجزيًا محتملاً.

يُنصح بالاتصال بالبنك المحلي أو اتحاد الائتمان الخاص بك للاستعلام عن عروض الأقراص المضغوطة الخاصة بهم والعثور على أفضل ما يناسب أهدافك المالية. ومن خلال الاستفادة من فرص كسب المال هذه، يمكن للأفراد زيادة مدخراتهم إلى الحد الأقصى وكسب دخل إضافي.

المصدر: فوربس (لم يتم توفير عنوان URL)