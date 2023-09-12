تطلق OnePlus برنامج Android 14 Open Beta لجهاز OnePlus 11

قدمت OnePlus مؤخرًا أول برنامج Open Beta لنظام Android 14، مما يسمح لمالكي OnePlus 11 باختبار التحديث قبل إصداره رسميًا. يتوفر الآن OxygenOS 14 Open Beta 1، المستند إلى Android 14، للتنزيل من موقع OnePlus الإلكتروني.

يوفر برنامج Open Beta للمستخدمين الفرصة لتجربة الميزات والتحسينات الجديدة لـ OxygenOS 14. ومع ذلك، نظرًا لأن هذا هو أول إصدار تجريبي مفتوح، فقد لا تكون بعض الميزات متاحة على الفور. يؤكد OnePlus أنه سيتم تضمين المزيد من الميزات في الإصدارات اللاحقة من التحديث.

حاليًا، يقتصر Open Beta 1 على OnePlus 11 وهو متاح في مناطق محددة مثل أمريكا الشمالية والهند (مع عدد محدود من المختبرين). لسوء الحظ، لن يتمكن المستخدمون في أوروبا من الوصول إلى تحديث Open Beta. لتثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين تنزيل الملفات الضرورية من موقع OnePlus الإلكتروني واستخدام أداة التحديث اليدوي المضمنة في OxygenOS. من المهم ملاحظة أن العودة إلى Android 13 تتطلب إعادة ضبط المصنع.

في الأصل، أعلنت OnePlus أن OxygenOS 14 سيجلب تحسينات في الأداء من خلال "Trinity Engine" وكان من المقرر إطلاقه في 25 سبتمبر. ومع ذلك، يشير التأخير غير المتوقع من Google لنظام Android 14 لهواتف Pixel إلى أن OnePlus قد يفتقد أيضًا تاريخ الإصدار المقصود. لم يعالج OnePlus بعد هذا التأخير المحتمل.

المصدر: منتديات مجتمع OnePlus

فريف:

– برنامج Open Beta: مرحلة اختبار البرنامج حيث يمكن للمستخدمين تجربة إصدار ما قبل الإصدار من التحديث وتقديم الملاحظات قبل الإصدار الرسمي.

المصادر: منتديات مجتمع OnePlus