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تشير المواصفات المسربة لـ OnePlus 12R إلى Snapdragon 8 Gen 2 SoC وبطارية 5,500 مللي أمبير والمزيد

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
تشير المواصفات المسربة لـ OnePlus 12R إلى Snapdragon 8 Gen 2 SoC وبطارية 5,500 مللي أمبير والمزيد

يقال إن OnePlus 12R، الذي يُشاع أنه خليفة OnePlus 11R 5G، قيد العمل وقد تسربت مواصفاته عبر الإنترنت. وفقًا للمرشد الموثوق Yogesh Brar، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الذكي القادم في أوائل عام 2024.

يقال إن OnePlus 12R يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز. يُشاع أنه مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC، مما يوفر للمستخدمين أداءً سريعًا وفعالاً. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل OxygenOS 14 المستند إلى Android 14.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، من المتوقع أن يأتي OnePlus 12R مزودًا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية. قد يشتمل هذا الإعداد على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، ومستشعر بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يمكن أن يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى المُشاع عنها في OnePlus 12R شريط تمرير التنبيه ومكبرات صوت استريو وبطارية كبيرة بسعة 5,500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط. وتتوافق هذه المواصفات مع التسريبات السابقة.

عرض جهاز OnePlus 11R 5G، الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، شاشة AMOLED منحنية رائعة مقاس 6.74 بوصة عالية الدقة + مع معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز. تم تشغيله بواسطة Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ويتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل. تم تجهيز OnePlus 11R 5G ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 100 واط.

حتى الآن، لم يتم تأكيد تاريخ الإطلاق الرسمي لـ OnePlus 12R من قبل الشركة. ومع ذلك، مع المواصفات المسربة، من الواضح أن OnePlus يهدف إلى تزويد المستخدمين بهاتف ذكي عالي الأداء يوفر شاشة غامرة وقدرات كاميرا رائعة.

مصادر:
– يوغيش برار (@heyitsyogesh) على موقع X (تويتر سابقًا)
– مواصفات هاتف OnePlus 11R 5G على موقع وان بلس

By مامفو بريشيا

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