تدور الشائعات حول OnePlus 12R: المواصفات المسربة والسعر المتوقع

تنتشر الشائعات بالفعل حول احتمال وصول OnePlus 12، على الرغم من الإصدار الأخير لـ OnePlus 11 في فبراير. وفقًا لتقرير حديث، قد يكون هناك OnePlus 12R، وهو نسخة مخففة من OnePlus 12، قيد التطوير. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه لأول مرة في الصين في ديسمبر أو أوائل يناير 2024، يليه إطلاق عالمي، بما في ذلك الهند، بعد فترة وجيزة.

تكشف المواصفات المسربة لهواتف OnePlus القادمة عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. يشاع أن OnePlus 12R مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC، وهو نفس مجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل OnePlus 11 5G. قد يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، والتي أصبحت تكوينًا قياسيًا للذاكرة للهواتف الذكية المتميزة من OnePlus. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر تبلغ 5,500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 100 واط، وهو ما يختلف عن البطارية الشائعة التي تبلغ سعتها 4,500 مللي أمبير في العديد من الأجهزة.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، من المتوقع أن يحتوي هاتف OnePlus 12R على وحدة كاميرا خلفية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، يقال إنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف OnePlus 12 القياسي بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR16X بسعة 5 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 256 بسعة 4.0 جيجابايت. من المحتمل أن تستمر شراكة OnePlus مع Hasselblad لتحسينات الكاميرا، والتي تتميز بنظام كاميرا خلفية مزود بمستشعر كاميرا أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي كل من OnePlus 12R وOnePlus 12 ببطاريات كبيرة. قد يتميز OnePlus 12 ببطارية تبلغ سعتها 5,400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 100 واط ودعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

لا تزال تفاصيل الأسعار غير معروفة، لكن هواتف OnePlus التي تحمل التصنيف 'R' تميل إلى أن تكون أكثر ملاءمة للميزانية من نظيراتها ذات الأرقام العادية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تقوم OnePlus بوضع وتسعير OnePlus 12R، مع الأخذ في الاعتبار أوجه التشابه مع OnePlus 11، والذي يبدأ بسعر 56,999 روبية. يمكن للشركة اختيار تسعير هذه الهواتف في نطاق مماثل أو زيادته قليلاً. مزيد من المعلومات سوف تصبح أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة.

مصادر:

– أخبار شيز

– ايه بي سي تك