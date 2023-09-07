OnePlus 12: تصميم جديد وميزات مطورة

أصبح هاتف OnePlus 12 مرة أخرى موضوعًا للتكهنات والشائعات مع اقتراب إطلاقه المتوقع في ديسمبر. في حين أن العروض السابقة كانت مبنية على نموذج أولي مبكر، يشير تسرب جديد إلى تصميم مختلف قليلاً، على الرغم من أنه ليس مختلفًا بشكل جذري. من المهم ملاحظة أن هذه العروض الجديدة تعتمد أيضًا على وحدة ما قبل الإنتاج، مما يعني أنه قد تظل هناك تغييرات في التصميم النهائي. لذلك، يجب على القراء التعامل مع أحدث المعلومات بحذر.

وفقًا للمصادر، سيحتوي OnePlus 12 على منصة كاميرا مستديرة في الخلف، تضم ثلاث كاميرات. أظهرت التسريبات السابقة لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلية بالكروم أسفل فتحتي الكاميرا الكبيرتين، ولكن في العروض الجديدة، اختفت هذه اللوحة. يوجد أيضًا تعديل صغير على علامة Hasselblad التجارية على وحدة الكاميرا، مع حرف "H" صغير فقط بدلاً من النص الكامل.

تم ذكر مقطع رابع غامض في التقرير، على الرغم من أن التفاصيل حول الغرض منه لا تزال غير واضحة. وبالنظر إلى أن معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية تعتمد الآن على العدسات فائقة الاتساع أو العدسات المقربة للحصول على وظائف إضافية، فمن غير المرجح أن تضيف OnePlus كاميرا أخرى إلى المجموعة. أصبح وجود أربع كاميرات أيضًا أقل شيوعًا في تصميمات الهواتف الذكية الحديثة.

تعرض العروض المسربة أيضًا متغير اللون الأسود لجهاز OnePlus 12. ومن حيث المواصفات، من المتوقع أن يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC القادم من Qualcomm مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 750 لتحسين أداء الألعاب والرسومات. من المتوقع حدوث ترقية رئيسية واحدة في قسم البطارية، حيث تشير الشائعات إلى بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 150 واط. هذه زيادة عن الرائد السابق الذي يدعم الشحن بقوة 100 واط. قد يأتي OnePlus 12 أيضًا مزودًا بدعم الشحن اللاسلكي.

من المرجح أن يكون التركيز الأساسي لجهاز OnePlus 12 هو نظام الكاميرا الخاص به. ويشاع أن الجهاز سيحتوي على كاميرا أساسية مقاس 1 بوصة من شركة Sony، خلفًا لمستشعر IMX989 الموجود في Xiaomi 13 Pro. تشمل ميزات الكاميرا المتوقعة الأخرى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

قد تتضمن الميزات الإضافية لجهاز OnePlus 12 ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية وشاشة بدقة QHD + مع معدل تحديث 120 هرتز واتصال 5G. ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الصين في نهاية هذا العام، تليها الأسواق العالمية الأخرى، بما في ذلك الهند، في أوائل عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن OnePlus سبق أن أطلقت هاتف OnePlus 11 في وقت سابق من هذا العام وتستعد أيضًا لإصدار هاتفها OnePlus XNUMX. أول هاتف ذكي قابل للطي.

مصادر:

– MySmartPrice مع OnLeaks