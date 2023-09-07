تسريبات جديدة تقدم لمحة عن تصميم OnePlus 12

مع اقتراب إطلاق OnePlus 12، ظهرت تسريبات جديدة تقدم نظرة ثاقبة على تصميم الهاتف الذكي. تم تسريب عروض التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) عبر الإنترنت، مما يكشف عن تصميم محتمل للهاتف. تُظهر هذه العروض أربع دوائر داخل وحدة الكاميرا، مما يشير إلى إضافة جديدة مثل المنظار أو مستشعر LiDAR.

تعرض العروض المسربة أيضًا شعار Hasselblad الجديد، والذي تم تبسيطه إلى حرف "H" فقط. تم الآن وضع العلامة التجارية على الجانب الأيسر من وحدة الكاميرا، وليس بين صفوف الكاميرا. تشير هذه التعديلات في التصميم إلى أن OnePlus متمسك بلغة التصميم الخاصة بهاتفه السابق، مع إجراء تغييرات طفيفة.

وفقًا للمرشد المعروف Steve H. McFly، من المتوقع أن يتميز OnePlus 12 بتصميم شاشة مثقوبة وشاشة منحنية. يشاع أن الهاتف الذكي يعمل على Snapdragon 8 Gen 3 SoC، والذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد. ويقال أنه سيتم إطلاق هاتف OnePlus 12 في الصين في ديسمبر وفي الأسواق العالمية الأخرى في يناير من العام المقبل.

تم تداول التكهنات بشأن مواصفات OnePlus 12 في الأسابيع الأخيرة. من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي مزودًا بنظام OxygenOS 14 المستند إلى Android 14، وشاشة LTPO AMOLED سائلة مقاس 6.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، و16 جيجابايت أو 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يُشاع أن إعداد الكاميرا يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

يقال أيضًا أن OnePlus 12 يتميز بشريط تمرير تنبيه وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة للمصادقة. فيما يتعلق بالبطارية، قد يحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ سعتها 5,400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وعلى الرغم من أن شركة OnePlus لم تقدم أي تفاصيل رسمية حول الهاتف OnePlus 12، إلا أن هذه التسريبات تعطينا لمحة عما يمكن أن نتوقعه من الهاتف الذكي القادم.

مصادر:

المصدر 1: ماي ​​سمارت برايس

المصدر 2: ستيف ماكفلاي (@OnLeaks)