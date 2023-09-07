ميزة العناية بالبطارية والجهاز الجديدة في One UI Watch 5 لساعات Galaxy الذكية

يجلب تحديث One UI Watch 5 لساعات Galaxy الذكية تغييرًا كبيرًا مع تقديم ميزة العناية بالبطارية والجهاز. يتضمن هذا التحديث أيضًا تحسينات على قائمة البطارية الموجودة في تطبيق الهاتف المحمول Galaxy Wearable. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه هذه الإضافة الأخيرة وما يفتقده.

تتكون ميزة العناية بالبطارية والجهاز في One UI Watch 5 من أربعة عناصر، وهي: تمثيل رسومي لأي مشاكل في الساعة الذكية، وقسم البطارية، وقسم التخزين، وقسم الذاكرة. تظل قائمة البطارية دون تغيير إلى حد كبير عن الإصدارات السابقة، مع الإضافة الوحيدة وهي قائمة "تطبيقات النوم" التي تعمل في الخلفية من حين لآخر.

تم نقل قسم التخزين، الذي كان موجودًا سابقًا في قائمة "حول الساعة"، إلى قسم العناية بالبطارية والجهاز الجديد. وهو يقدم نفس الوظائف كما كان من قبل، مما يسمح للمستخدمين بإدارة مساحة تخزين ساعتهم.

يعد قسم الذاكرة إضافة جديدة تمامًا لساعات Galaxy Watch، والتي تم تقديمها مع تحديث One UI Watch 5. فهو يوفر معلومات حول مقدار ذاكرة الوصول العشوائي المجانية المتوفرة على الساعة الذكية ويوفر زر "التنظيف الآن" لإيقاف تطبيقات الخلفية وتحسين استخدام الذاكرة.

إلى جانب التحديث لساعات Galaxy الذكية، أجرت سامسونج أيضًا تغييرات مقابلة على تطبيق Galaxy Wearable للهاتف المحمول. تتضمن قائمة العناية بالبطارية والجهاز في التطبيق الآن رسومًا بيانية للبطارية والتخزين والذاكرة، مما يعكس المعلومات المتوفرة على الساعة الذكية نفسها.

إحدى الإغفالات الملحوظة من ميزة العناية بالبطارية والجهاز في الساعات الذكية هي قائمة التشخيص، والتي تتيح للمستخدمين إجراء اختبارات لضمان حسن سير ساعاتهم. تظل هذه الميزة حصرية لتطبيقات الهاتف المحمول Galaxy Wearable وSamsung Members.

إذا كنت متشوقًا لتجربة هذه الميزات الجديدة المقدمة في One UI Watch 5، فلديك خيار انتظار طرح التحديث لـ Galaxy Watch 4 أو Galaxy Watch 5، أو يمكنك التفكير في شراء Galaxy Watch 6 الجديدة. ، والتي تأتي محملة مسبقًا بأحدث البرامج الثابتة.

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