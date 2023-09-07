احصل على خصم 19% على ساعة Garmin Fenix ​​7X Multisport GPS

إذا كنت في السوق لشراء ساعة لياقة بدنية من الطراز الأول، فلا تبحث سوى عن Garmin Fenix ​​7X. يمكنك الآن الحصول على خصم كبير بنسبة 19% على أمازون. يبلغ سعره عادةً 779.99 جنيهًا إسترلينيًا، وهو متوفر حاليًا مقابل 629 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

Garmin Fenix ​​7X هي ساعة GPS متعددة الرياضات توفر أفضل الميزات التي تقدمها Garmin للأنشطة الخارجية. في مراجعتنا، أعطيناه تقييمًا رائعًا قدره 4.5 من أصل 5 نجوم. بفضل عمر البطارية الطويل (خاصة الطراز الشمسي)، يمكنك الاعتماد على هذه الساعة لأسابيع دون الحاجة إلى إعادة الشحن. كما أنها تتميز بدقة تتبع خارجية استثنائية ومجموعة واسعة من الميزات والأوضاع المصممة خصيصًا لعشاق الهواء الطلق.

إحدى الميزات البارزة في Garmin Fenix ​​7X هي مصباح LED المدمج، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق في مواقف الإضاءة المنخفضة. سيقدر المعسكرون والعدائيون الليليون الأمان والراحة الإضافية التي توفرها هذه الميزة.

في السابق، ربما كان السعر المرتفع لـ Garmin Fenix ​​7X يشكل عائقًا لبعض المشترين. ومع ذلك، مع هذا الخصم البالغ 19%، فهي صفقة تستحق النظر فيها بالتأكيد. إذا كنت جادًا بشأن الأنشطة الخارجية وتريد ساعة موثوقة ومليئة بالميزات لمرافقتك في مغامراتك، فإن ساعة Garmin المخفضة هذه تعد خيارًا رائعًا.

المصدر: مراجعات موثوقة