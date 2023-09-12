استكشاف القتال الذي ينعدم فيه الجاذبية في ستارفيلد: مهمة تستحق التعهد

Starfield، لعبة تقمص الأدوار ذات العالم المفتوح التي طال انتظارها والتي طورتها Bethesda، تُحدث ضجة في مجتمع الألعاب من خلال طريقة لعبها الغامرة وعالمها الواسع الذي يمكنك استكشافه. من بين المهام العديدة المتوفرة في اللعبة، هناك مهمة واحدة على وجه الخصوص تبرز باعتبارها تجربة مثيرة: "الرهان المؤكد".

تقع هذه المهمة الجانبية في نظام Alpha Centauri، وتبدأ في مدينة Gagarin Landing الصناعية الصغيرة. يواجه اللاعبون ليزي، النادلة التي تسعى إلى جذب انتباه المديرين التنفيذيين للشركات بالمشروبات الكحولية الثمينة والمكلفة. لتلبية طلبها، يجب على اللاعبين الشروع في مهمة لتحديد مكان الخمر المفقود على سفينة شحن مهجورة.

ما يميز هذه المهمة هو التطور غير المتوقع للقتال في حالة انعدام الجاذبية الذي تمت مواجهته على متن السفينة. بينما يستكشف اللاعبون السفينة المهجورة، تتعطل الجاذبية الاصطناعية، مما يتسبب في أن يطفو كل شيء، بما في ذلك اللاعب والأشياء وقراصنة الفضاء، في حالة انعدام الجاذبية كل 30 ثانية. يوفر هذا التحول الديناميكي للجاذبية تجربة قتالية فريدة ومبهجة.

باستخدام التحولات في الجاذبية لصالحهم، يمكن للاعبين المناورة بسرعة إلى مواقع أعلى أو استهداف الأعداء الذين تم إخراجهم من الغطاء والطفو في الهواء الطلق. يصبح القتال أكثر إمتاعًا عندما يتمكن اللاعبون من استخدام أسلحة مثل البنادق، مما يؤدي إلى بعض اللحظات المضحكة عندما يتم دفعهم للخلف نحو الجدران.

إلى جانب القتال، تعمل تحولات الجاذبية أيضًا كأساس لألغاز اجتياز الضوء، مما يضيف طبقة أخرى من المتعة إلى المهمة. يجب على اللاعبين التنقل عبر السفينة، والمناورة عبر الحطام العائم مع الحفاظ على زخمهم وحل الألغاز للتقدم.

تعرض مهمة "Sure Bet" محرك الفيزياء المثير للإعجاب في Starfield. على الرغم من مواجهة الانتقادات بشأن معدل الإطارات المقفل الذي يصل إلى 30 إطارًا في الثانية على وحدات التحكم، إلا أن المهمة توضح الإمكانات الهائلة للعبة وعالمها المفصل للغاية. تعد القدرة على التتبع الدقيق والحفاظ على الموقع والاصطدامات والزخم لكل كائن وسلاح وشخصية أثناء كل تحول في الجاذبية بمثابة شهادة على القدرات التقنية للعبة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من المهام الأخرى في Starfield لا تستخدم أنظمة الفيزياء والمحاكاة هذه بشكل كامل. في حين أن هذه المهمة هي بمثابة مثال رائع لما يمكن أن تحققه اللعبة، فقد يرغب اللاعبون في المزيد من المهام التي تستفيد من هذه الآليات الجديدة.

بشكل عام، تقدم مهمة "Sure Bet" تجربة مثيرة لا تُنسى داخل عالم Starfield. بفضل أسلوب القتال الذي تنعدم فيه الجاذبية وأسلوب اللعب الغامر، فإنها تُظهر التزام Bethesda بتقديم مهام جذابة تتجاوز المهام التقليدية ذات أسلوب الجلب. إنها مهمة تستحق القيام بها لأي لاعب في Starfield يبحث عن مغامرة مليئة بالأدرينالين.

مصادر:

– Starfield: أحدث لعبة تقمص الأدوار في عالم مفتوح من Bethesda Game Studios

- مهمة "الرهان المؤكد" في ستارفيلد