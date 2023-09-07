مستقبل الهواتف الذكية: الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز والحاجة إلى الترقيات

أثار الإصدار القادم من أحدث أجهزة iPhone من Apple الترقب لدى عشاق التكنولوجيا. ومع ذلك، مع تحول التحسينات الإضافية إلى القاعدة، يتساءل البعض عن الحاجة إلى ترقيات مستمرة للهواتف الذكية.

في حين أن التقدم التكنولوجي جعل أجهزتنا أكثر قوة ويمكن الوصول إليها بشكل لا يمكن إنكاره، فإن صناعة الهواتف الذكية تشهد تباطؤًا في المبيعات. يقل ميل الأشخاص إلى شراء هواتف جديدة عندما تلبي أجهزتهم الحالية احتياجاتهم بالفعل.

ولكن ماذا لو كان هناك ابتكار يغير قواعد اللعبة من شأنه أن يحدث ثورة في الهواتف الذكية ويجبر المستخدمين على الترقية؟ تلمح شركة Qualcomm، الشركة الرائدة في تصنيع شرائح الهواتف الذكية، إلى ذلك من خلال تركيزها على الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

ويشير الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز إلى قدرة الهواتف الذكية على أداء المهام التي تدعم الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مراكز البيانات. توفر هذه التقنية فوائد الخصوصية من خلال الحفاظ على معالجة البيانات على الجهاز نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل من التكاليف المرتبطة بالحوسبة السحابية، مما يجعل خدمات الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وبأسعار معقولة للمستخدمين.

كوالكوم ليست الشركة الوحيدة التي تستكشف هذا المفهوم. وتستثمر شركتا Google وMeta أيضًا في تجارب الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، وذلك باستخدام شرائح Qualcomm لدعم ابتكاراتهما. في حين أن التطبيقات المحددة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة في الهواتف الذكية ليست واضحة بعد، فإن احتمال حدوث نقلة نوعية في كيفية استخدامنا لأجهزتنا أمر مثير للاهتمام.

تخيل مستقبلًا حيث يمكن للهواتف الذكية تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي بسلاسة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو رسوم إضافية. ومن الممكن أن يعيد هذا النوع من الابتكار تعريف قدرات الهواتف الذكية، على غرار الطريقة التي نجح بها متجر التطبيقات في تحويل توقعاتنا قبل عقد من الزمن.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد كم من الوقت سيستغرق هذا المستقبل ليصبح حقيقة. وفي هذه الأثناء، يُنصح بالاحتفاظ بهاتفك الحالي ما لم يكن ذلك ضروريًا. تتحسن خيارات إصلاح الهواتف الذكية، ومن المرجح أن تقدم نماذج العام المقبل تطورات أكثر أهمية.

قد يكون عصر ترقيات الأجهزة المتكررة والمغيرة للحياة قد أصبح وراءنا، ولكن احتمال الذكاء الاصطناعي على الجهاز يمثل فرصة مثيرة لمستقبل الهواتف الذكية. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف ستشكل هذه التكنولوجيا الصناعة.

مصادر:

– “مستقبل الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز في الهواتف” – Vox

– “الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم يلمح إلى “دورة ترقية جديدة” للهواتف المزودة بشريحة الذكاء الاصطناعي” – Vox

- "تراهن Google وMeta على تجربة الذكاء الاصطناعي على الجهاز وQualcomm" - Vox