نقدم لكم بطاقة Xbox الائتمانية: حلم اللاعب أصبح حقيقة

في خطوة غير متوقعة، تعاونت شركتا Microsoft وMastercard لتقديم بطاقة ائتمان Xbox التي طال انتظارها في الولايات المتحدة. على الرغم من أنها ستكون حصرية في البداية لمستخدمي Xbox Insider، فمن المقرر أن تتوسع لتشمل جميع لاعبي Xbox المقيمين في الولايات المتحدة في العام المقبل.

تم تصميم بطاقة ائتمان Xbox لتلبية احتياجات مجتمع الألعاب، وتوفر نظامًا قائمًا على المكافآت يسمح لحاملي البطاقات بكسب النقاط مع كل عملية شراء. يمكن بعد ذلك استبدال هذه النقاط بالألعاب والوظائف الإضافية من خلال Xbox.com. كحافز إضافي، سيحصل حاملو البطاقات الجدد على مكافأة أولية قدرها 5,000 نقطة (ما يعادل 50 دولارًا أمريكيًا) واشتراكًا لمدة ثلاثة أشهر في Xbox Game Pass Ultimate. في حين أن صفقة الثلاثة أشهر متاحة فقط للأعضاء الجدد، إلا أنه يمكن إهداؤها للآخرين، مما يجعلها هدية محتملة للأصدقاء والعائلة.

لتعزيز برنامج المكافآت بشكل أكبر، سيقدم متجر Microsoft خمسة أضعاف المبلغ المعتاد من النقاط لعمليات الشراء المؤهلة التي تتم باستخدام بطاقة ائتمان Xbox. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم شركاء محددون مثل DoorDash وNetflix وDisney+ ثلاثة أضعاف النقاط المعتادة مقابل خدماتهم.

من المهم ملاحظة أن بطاقة ائتمان Xbox تأتي بمعدلات مئوية سنوية (APR) تتراوح من 20.99% إلى 31.99%. في حين أن البطاقة تقدم طريقة جديدة للاعبين لإظهار شغفهم، إلا أنه يُنصح بشدة بالاستخدام المسؤول والنظر المتأني في معدلات الفائدة السنوية.

توفر بطاقة ائتمان Xbox لمسة أنيقة، وتوفر خيارًا من بين خمسة تصميمات أنيقة، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن شخصيتهم في الألعاب. علاوة على ذلك، يتوفر لحاملي البطاقات خيار تخصيص بطاقتهم عن طريق إضافة اسم اللاعب الخاص بهم، مما يضمن تجربة فريدة وشخصية.

وفي الختام، يمثل طرح بطاقة ائتمان Xbox فرصة مثيرة للاعبين لكسب المكافآت وتعزيز تجربة الألعاب الخاصة بهم. ومع ذلك، فمن الضروري التعامل مع استخدامه بطريقة مسؤولة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الظروف المالية الفردية.

التعاريف:

– Xbox Insider: الأفراد الذين يشكلون جزءًا من برنامج Xbox Insider، والذي يسمح لهم باختبار الميزات الجديدة وتقديم الملاحظات قبل الإصدار العام.

– Xbox Game Pass Ultimate: خدمة اشتراك توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب Xbox، بما في ذلك Xbox Live Gold والوصول إلى Xbox Game Pass لكل من وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي.

– معدلات الفائدة السنوية: معدلات النسبة السنوية، والتي تمثل التكلفة السنوية للاقتراض على بطاقة الائتمان أو القرض.

مصادر:

- المقال الأصلي: "Xbox يحصل على بطاقة الائتمان الخاصة به" بقلم إميلي جيرا، VG247.