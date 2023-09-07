كيفية لعب الاتصالات: لعبة ألغاز صعبة من صحيفة نيويورك تايمز

Connections هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة New York Times والتي تتحدى اللاعبين لتصنيف مجموعة مكونة من 16 كلمة إلى أربع مجموعات سرية. الهدف هو تحديد الروابط التي تربط الكلمات وتنظيمها وفقًا لذلك. تتم إعادة ضبط كل لغز عند منتصف الليل ويقدم مستوى متفاوتًا من الصعوبة.

لتشغيل لعبة Connections، تظهر لك شبكة تحتوي على 16 كلمة. مهمتك هي ترتيب هذه الكلمات في أربع مجموعات من أربع عن طريق تحديد المواضيع المشتركة التي تربط بينها. يمكن أن تكون السمات أي شيء بدءًا من عناوين امتيازات ألعاب الفيديو وحتى أسماء سلاسل المطاعم أو ظلال اللون الأحمر.

في حين أن بعض الكلمات قد تبدو وكأنها تناسب موضوعات متعددة، إلا أن هناك إجابة صحيحة واحدة فقط لكل مجموعة. لديك خيار خلط الشبكة وإعادة ترتيب الكلمات للمساعدة في تصور الاتصالات المحتملة.

يتم ترميز كل مجموعة في الشبكة بالألوان، حيث تكون المجموعة الصفراء هي الأسهل في التعرف عليها، تليها المجموعات الخضراء والزرقاء والأرجوانية. بمجرد تحديد مجموعة من أربع كلمات تعتقد أنها تنتمي معًا، يمكنك إرسال إجابتك. إذا كان هذا صحيحًا، فستتم إزالة الكلمات الأربع من الشبكة، وسيتم الكشف عن الموضوع الذي يربط بينها. ومع ذلك، فإن التخمين بشكل غير صحيح سيتم اعتباره خطأ، وليس لديك سوى أربعة أخطاء متاحة قبل انتهاء اللعبة.

إذا كنت بحاجة إلى بعض التلميحات لحل لغز Connections اليوم، فإن صحيفة نيويورك تايمز تقدم المساعدة من خلال الكشف عن المواضيع الأربعة: "عرض صور رعب الروك"، و"من قام بتأطير روجر رابيت"، و"عندما التقى هاري بسالي"، و"طريق ماد ماكس فيوري". ". بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر كلمة واحدة من كل مجموعة كدليل إضافي.

تذكر أن شبكات الاتصالات تختلف يوميًا، وإذا لم تتمكن من حل لغز اليوم، فيمكنك دائمًا المحاولة مرة أخرى غدًا. تسمح لك اللعبة أيضًا بتتبع سلسلة انتصاراتك ومقارنة نتائجك مع الأصدقاء. لذا استمتع بوقتك، وتحدى نفسك، وقم بتمرين عقلك باستخدام Connections!

مصادر:

نيويورك تايمز.