اكتشف الروابط في لعبة الألغاز في صحيفة نيويورك تايمز

ملخص: أصدرت صحيفة نيويورك تايمز لعبة ألغاز جديدة تسمى Connections. الهدف من اللعبة هو تصنيف مجموعة مكونة من 16 كلمة إلى أربع مجموعات سرية من خلال إيجاد الروابط بينها. تتم إعادة ضبط اللعبة يوميًا وتقدم مستويات مختلفة من الصعوبة. يمكن للاعبين تتبع خطوط فوزهم ومقارنة النتائج مع الأصدقاء. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في حل اللغز، فإن اللعبة توفر تلميحات وتكشف عن الإجابات. تشمل موضوعات اليوم زخارف الهالوين والبرامج التلفزيونية ورموز ماكينات القمار والأرقام في عناوين الكتب. على سبيل المثال، تتضمن فئة زينة الهالوين كلمات مثل Bat، وCobweb، وPumpkin، وTombstone. اللعبة مليئة بالتحديات، لكن الشبكات تتغير كل يوم، مما يوفر للاعبين فرصًا جديدة لحل اللغز.

Connections هي لعبة ألغاز أنشأتها صحيفة نيويورك تايمز. تقدم اللعبة للاعبين شبكة مكونة من 16 كلمة وتطلب منهم تنظيم الكلمات في أربع مجموعات من أربع بناءً على الروابط بينها. يمكن أن تكون هذه الروابط مرتبطة بموضوعات مختلفة، مثل عناوين امتيازات ألعاب الفيديو أو سلاسل الكتب أو ظلال اللون الأحمر أو أسماء سلاسل المطاعم.

في حين أن بعض الكلمات قد تبدو وكأنها يمكن أن تتناسب مع موضوعات متعددة، إلا أن هناك إجابة صحيحة واحدة فقط لكل مجموعة. لمساعدة اللاعبين على تحديد الروابط، تسمح لهم اللعبة بخلط الكلمات وإعادة ترتيبها على الشبكة.

يتم ترميز كل مجموعة من الكلمات بالألوان، حيث تكون المجموعة الصفراء هي الأسهل في التعرف عليها والمجموعة الأرجوانية هي الأكثر صعوبة. بمجرد أن يعتقد اللاعبون أنهم حددوا مجموعة، يمكنهم إرسال إجابتهم. إذا كان هذا صحيحًا، فستتم إزالة الكلمات الأربع من الشبكة، وسيتم الكشف عن الموضوع الذي يربط بينها. سيتم اعتبار التخمين بشكل غير صحيح بمثابة خطأ، ويحق للاعبين بحد أقصى أربعة أخطاء قبل انتهاء اللعبة.

إذا واجه اللاعبون صعوبة في حل اللغز، فإن اللعبة توفر تلميحات وتكشف عن بعض الإجابات. تتضمن موضوعات اليوم زينة الهالوين والبرامج التلفزيونية ورموز ماكينات القمار والأرقام في عناوين الكتب. على سبيل المثال، أحد زينة الهالوين هو الخفاش، وأحد البرامج التلفزيونية هو 24.

تم تصميم الاتصالات لتكون صعبة، وتتغير الشبكات كل يوم، مما يوفر ألغازًا جديدة ليحلها اللاعبون. لذا، إذا لم تتمكن من حل لغز اليوم، فتأكد من التحقق مرة أخرى غدًا للحصول على تحدٍ جديد.

المصدر: نيويورك تايمز