حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

تقوم Nvidia بتحديث برامج التشغيل لتحسين أداء Starfield على وحدات معالجة الرسومات RTX 30 و40 Series

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
تقوم Nvidia بتحديث برامج التشغيل لتحسين أداء Starfield على وحدات معالجة الرسومات RTX 30 و40 Series

أعلنت Nvidia عن تحديث تلقائي عبر الهواء من شأنه تحسين أداء Starfield للمستخدمين الذين يستخدمون بطاقات الرسومات من سلسلة RTX 30 و40. يتضمن التحديث تطبيق تقنية Resizable BAR، والتي تعمل على تعزيز الأداء لأحدث وحدات معالجة الرسومات. في سيناريوهات الاختبار، وجدت Nvidia أن وحدات معالجة الرسومات المكتبية GeForce RTX 40-series شهدت زيادة في الأداء بنسبة 5 بالمائة في المتوسط ​​بعد التحديث.

لضمان التوافق، سيتم تطبيق التحديث على كل من برامج التشغيل 537.17 الموجودة وبرامج التشغيل 537.34 التي تم إصدارها حديثًا. إلى جانب هذا التحديث، قدمت Nvidia أيضًا الإعدادات المثالية بنقرة واحدة لـ Starfield، مما يبسط عملية اختيار أفضل الإعدادات لنظام المستخدم المحدد. بالإضافة إلى ذلك، عالجت الشركة مشكلة ملف تعريف GPU لإصدار متجر Microsoft من Starfield.

يأتي هذا التحديث بعد وقت قصير من إعلان Digital Foundry أن أداء Starfield كان أفضل بكثير على وحدات معالجة الرسومات AMD مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات Nvidia وIntel. اكتشف Digital Foundry مشكلات تتعلق على وجه التحديد بوحدات المعالجة المركزية Intel ولاحظ وجود فجوة كبيرة في الأداء بنسبة 46 بالمائة بين Radeon RX 6800 XT من AMD وRTX 3080 من Nvidia في Starfield. يبقى أن نرى ما إذا كان تحديث ملف تعريف Resizable BAR سيساعد في سد فجوة الأداء التي حددتها Digital Foundry.

في الختام، يهدف التحديث التلقائي عبر الهواء من Nvidia لبرامج التشغيل الخاصة بها إلى تحسين أداء Starfield على وحدات معالجة الرسوميات من سلسلة RTX 30 و40. من خلال تنفيذ شريط يمكن تغيير حجمه وتقديم الإعدادات المثالية بنقرة واحدة، تهدف Nvidia إلى تحسين تجربة اللعب للاعبي Starfield. بينما سلطت التقارير السابقة الضوء على تناقضات الأداء بين وحدات معالجة الرسوميات Nvidia وIntel وAMD، يسعى هذا التحديث إلى معالجة هذه المشكلات وتقديم تجربة لعب أكثر اتساقًا عبر إعدادات الأجهزة المختلفة.

مصادر:
– [مصدر المقال]

By روبرت أندرو

منشور له صلة

تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

دور ميكروبيوم الأمعاء في الوقاية من مرض السكري وإدارته

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

دور ميكروبيوم الأمعاء في الوقاية من مرض السكري وإدارته

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

بديل أكثر أمانًا لتقنية كريسبر: باحثون يابانيون يطورون تقنية جديدة لتحرير الجينات مع عدد أقل من الطفرات غير المقصودة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تجربة عالم آسر من عهد

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات