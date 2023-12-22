دراسة تستكشف إمكانية قصف الكويكبات بالأسلحة النووية لحماية الأرض

تبحث دراسة حديثة أجراها علماء في مختبر لورانس ليفرمور الوطني، في إمكانية استخدام الأجهزة النووية لإعادة توجيه الكويكبات التي تشكل خطرا على الأرض. ويأتي هذا البحث بعد نجاح مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابعة لناسا، والتي أظهرت أن تأثير المركبة الفضائية يمكن أن يغير مسار الكويكب.

وتركز الدراسة الجديدة على استخدام الأجهزة النووية كوسيلة بديلة للدفاع ضد الكويكبات في مسار تصادمي مع الأرض. ووفقا لماري بيركي، عالمة الفيزياء المشاركة في البحث، فإن إطلاق جهاز نووي إذا كان هناك وقت تحذير كاف يمكن أن يرسله على بعد ملايين الأميال لاعتراض الكويكب.

بالمقارنة مع الطرق الأخرى مثل مهمة DART، فإن قصف الكويكب بالأسلحة النووية يوفر مزايا كبيرة. تتمتع الأجهزة النووية بالقدرة على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة لكل كتلة، متجاوزة أي تكنولوجيا بشرية حالية. ونظراً لأن عمليات الإطلاق الفضائية يجب أن تعطي الأولوية لتقليل الكتلة، فإن الرأس الحربي النووي من شأنه أن يخلف تأثيراً أقوى من مركبة فضائية مثل DART.

يحاكي نموذج الدراسة تأثير انبعاثات الأشعة السينية عالية الطاقة الناتجة عن التفجير النووي على الكويكب. من المحتمل أن تؤدي الأشعة السينية الناتجة عن الانفجار إلى تبخير أي مادة في مسارها، مما يوفر وسيلة لحرف الكويكب بعيدًا عن الأرض. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفتيت الكويكب إلى أجزاء أصغر غير ضارة قد تخطئ كوكبنا.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون على أهمية التأكد من أن أي محاولات لحرف الكويكبات لا تشكل خطرا على البشر عن غير قصد. ويأملون أن يوفر النموذج الذي تم تطويره في هذه الدراسة رؤى أكثر وضوحًا حول النتائج المحتملة لقصف كويكب بالأسلحة النووية والمساعدة في اتخاذ القرار الفعال لعلماء الدفاع الكوكبي.

وفي حين لا يوجد حاليا أي تهديد مباشر من الكويكبات، فإن البحث والتحضير المستمر أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المستقبلية. نُشرت نتائج البحث في The Planetary Science Journal وتساهم في الاستكشاف المستمر لطرق حماية الأرض من تأثيرات الكويكبات.