حصلت شركة nScrypt التي يقع مقرها في فلوريدا على براءة اختراع لأنظمة التصنيع الرقمية المباشرة المتنقلة المعيارية

حصلت شركة nScrypt المتخصصة في التوزيع الدقيق ومقرها فلوريدا على براءة اختراع أمريكية لأنظمة التصنيع الرقمية المباشرة المتنقلة المعيارية. تم تصميم النظام، المغلف داخل حاوية شحن قياسية، للتصنيع الرقمي المباشر (DDM) وهو قادر على العمل مع مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك اللدائن الحرارية والمعادن والسيراميك.

يتميز النظام بقدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى نظام اختيار المكونات الإلكترونية ومكانها ومفاعل حيوي. من خلال دمج مصنع nScrypt في تقنية الأداة، يمكن للنظام المعياري أيضًا تصنيع أجهزة إلكترونية وظيفية كاملة. النظام قابل للطي لسهولة النقل ويتضمن العديد من الميزات المتقدمة مثل أرضيات التفريغ الكهروستاتيكي وأنظمة الاتصالات المتكاملة والطاقة الشمسية وحتى منصة هبوط الطائرات بدون طيار.

بالإضافة إلى براءة الاختراع هذه، حقق قسم الأبحاث في nScrypt، Sciperio، تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. لقد نجحوا في تحسين أداء هياكل الدوائر المطبوعة ثلاثية الأبعاد (PCSs) من خلال تقنية المصنع في الأداة. تم استخدام هذه التقنية لإنشاء دوائر تحتوي على عناصر تسخين متوافقة للأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا القابلة للارتداء. لقد استخدموا أيضًا المصنع في أداة لتصنيع CubeSats لقوة الفضاء الأمريكية، مما يدل على قدرة النظام على إنتاج هياكل معقدة ذات وظائف مدمجة.

بفضل براءة الاختراع هذه والتقدم الذي حققته في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، تعد nScrypt لاعبًا رائدًا في قطاع التصنيع الإضافي. يفتح نظامهم المتنقل المعياري إمكانيات جديدة للتصنيع المحلي وإنتاج الأجزاء المخصصة. هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث ثورة في مختلف الصناعات، من الإلكترونيات إلى الفضاء الجوي.

آخر الملاحة