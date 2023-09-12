لا يتلقى Nothing Phone 2 تحديث البرامج الثابتة Nothing OS 2.0.3

يتلقى هاتف Nothing Phone 2، الذي تم إطلاقه في يوليو 2023، تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة يسمى Nothing OS 2.0.3. يجلب هذا التحديث العديد من التحسينات والتغييرات على الهاتف الذكي. إحدى الإضافات الرئيسية هي أداة البوصلة الجديدة التي توفر تنقلًا أكثر تفصيلاً. وسيلاحظ المستخدمون أيضًا واجهة مستخدم جديدة لوضع الجيب، مما يعزز تجربة المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تحديث البرنامج الثابت دعمًا لـ Zomato في شريط التقدم الخاص بـ Glyph ويحسن توافق OTG. يمكن للمستخدمين أيضًا توقع تحسينات في دقة التقاط مسجل الشاشة واستقرار اتصال Bluetooth واستقرار NFC والتعليقات اللمسية.

علاوة على ذلك، يأتي تحديث Nothing OS 2.0.3 مع التصحيح الأمني ​​لنظام Android لشهر أغسطس 2023، مما يضمن تعزيز الأمان للجهاز. لم يتم الالتزام بأي شيء لتوفير ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل Android وأربع سنوات من تصحيحات الأمان لجهاز Nothing Phone 2.

يبلغ حجم التحديث 130 ميجابايت ويتم طرحه لمالكي Nothing Phone 2. يمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من التحديث بالانتقال إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام على أجهزتهم.

بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC القوي، تم تصميم Nothing Phone 2 لتقديم أداء ممتاز. يتميز الهاتف الذكي أيضًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل وواجهة LED Glyph محدثة قليلاً للإشعارات من تطبيقات متعددة.

تحديث البرنامج الثابت متوفر حاليًا في الهند، كما تم تأكيده من خلال استلام التحديث على وحدة المراجعة. لا شيء يستمر في تحسين تجربة المستخدم وتوفير التحديثات في الوقت المناسب لهواتفه الذكية.

المصدر: Gadgets 360، Nothing Phone 2 لا يتلقى تحديث Nothing OS 2.0.3