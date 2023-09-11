تكمل شركة Northern Trust المرحلة الأولى من النظام البيئي لائتمان الكربون الرقمي

أعلنت شركة نورثرن ترست، الشركة الرائدة في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية، عن استكمال المرحلة الأولى من النظام البيئي لائتمان الكربون الرقمي. سيسمح هذا النظام البيئي للمشترين المؤسسيين بالوصول إلى أرصدة الكربون رقميًا من مطوري المشاريع الرئيسيين. وتهدف المنصة، التي تم تطويرها بالشراكة مع مطوري المشاريع وباستخدام تقنية بلوكتشين، إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال استخدام أرصدة الكربون.

ومن بين المشترين المؤسسيين الذين أجروا بالفعل معاملات على المنصة شركة Mycarbon الاستشارية في المملكة المتحدة، وشركة التكنولوجيا White Star Capital، وNorthern Trust نفسها. تعد هذه المبادرة جزءًا من مجموعة الأصول الرقمية والأسواق المالية التابعة لشركة Northern Trust، والتي تدعم أسواق الأصول الرقمية المتنامية وتوفر الوصول إلى الأسواق والرؤى عبر أسواق خدمات الأوراق المالية التقليدية.

تمنح المنصة مديري المشاريع سير عمل لتتبع أرصدة الكربون المميزة وإدارتها والتعامل معها. هذه الاعتمادات عبارة عن شهادات تمثل الحق في انبعاث كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى. كل رصيد يساوي طنًا واحدًا من تخفيض الكربون أو إزالته. تستخدم المنصة عقودًا قانونية ذكية لإنشاء دليل على المعاملات وضمان الشفافية طوال العملية.

وقد عقدت شركة Northern Trust شراكة مع مطوري مشاريع متنوعين على المنصة، بما في ذلك شركة متخصصة في تكنولوجيا التقاط الهواء المباشر. تهدف هذه الشراكات إلى تبسيط عملية معاملات ائتمان الكربون وتوفير حل لمطوري المشاريع لإدارة أرصدتهم بسهولة أكبر وبشفافية.

يُنظر إلى استخدام تقنية blockchain والعقود الذكية في سوق ائتمان الكربون على أنه وسيلة لتحقيق النزاهة والثقة في الصناعة. كما تعمل مبادرات أخرى، مثل CarbonPlace وبرنامج تسجيل الكربون مفتوح المصدر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الاستفادة من تقنية blockchain لإحداث ثورة في أسواق الكربون.

لا تزال منصة ائتمان الكربون الرقمية الخاصة بشركة Northern Trust قيد التطوير، ومن المتوقع أن تتم أول معاملة رسمية مباشرة لها في وقت لاحق من هذا العام. وباستخدام تقنية blockchain والعقود الذكية، تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء سوق أكثر بساطة وجديرة بالثقة للمشترين من المؤسسات وموردي ائتمان الكربون.

المصادر: نورثرن ترست، أبحاث مورجان ستانلي