تكمل شركة Northern Trust المرحلة الأولى من النظام البيئي لائتمان الكربون الطوعي

أعلنت شركة نورثرن ترست عن استكمال المرحلة الأولى من نظام ائتمان الكربون الطوعي على مستوى الصناعة. ستسمح المنصة للمشترين المؤسسيين بالوصول إلى أرصدة الكربون من مطوري المشاريع الرائدين من خلال منصة رقمية مؤتمتة بالكامل. باستخدام تقنية blockchain الرقمية الخاصة بدفتر الأستاذ الخاص، يربط النظام البيئي المشترين مع موردي ائتمان الكربون الذين يركزون على تقليل الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون.

من خلال المنصة، يمكن للمشترين التعامل مع أرصدة الكربون الرمزية مباشرة مع مطوري المشاريع وسحبها مقابل البصمة الكربونية الخاصة بهم. يمثل هذا التطور علامة فارقة مهمة لفريق الأصول الرقمية والأسواق المالية في Northern Trust حيث يهدفون إلى تقديم منصة رائدة في السوق للأصول الرقمية. تعتبر قدرة العملاء المؤسسيين على الوصول إلى أرصدة الكربون والمساهمة في رحلة تعويض الكربون الخاصة بهم أمرًا بالغ الأهمية للمستقبل.

إن استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة دورة حياة أرصدة الكربون يوفر الثقة والشفافية لكل من المشترين ومطوري المشاريع. فهو يعمل على تبسيط المهام الإدارية، مما يسهل على جميع المشاركين تتبع أرصدة الكربون وإدارتها والتعامل معها بشكل آمن. توفر المنصة أيضًا شفافية كاملة طوال دورة الحياة الشاملة لرصيد الكربون الطوعي.

تتعاون Northern Trust مع العديد من مطوري المشاريع، بما في ذلك Go Balance Limited، وهي شركة مطورة لمشروع REDD+ تركز على تجنب إزالة الغابات، وReGen III، وهي شركة تكنولوجيا نظيفة تقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة. تمت أتمتة المعاملات على منصة الحد الأدنى من المنتجات القابلة للحياة (MVP) بالكامل. ومن المقرر إجراء مزيد من التطوير للمنصة وأول معاملة مباشرة رسمية في أواخر عام 2023.

تعد هذه المبادرة جزءًا من مجموعة الأصول الرقمية والأسواق المالية التابعة لشركة Northern Trust، والتي تجمع بين الفرق المسؤولة عن دعم أسواق الأصول الرقمية وخدمات الأوراق المالية التقليدية. كانت الشركة في طليعة التحول الرقمي في خدمة الأوراق المالية، وكانت رائدة سابقًا في استخدام تقنية blockchain في إدارة صناديق الأسهم الخاصة ودعم الترميز وتجزئة السندات.

المصادر: نورثرن ترست