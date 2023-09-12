انخفض سعر Nokia X30 5G في الهند: إليك ما تحتاج إلى معرفته

أعلنت نوكيا مؤخرًا عن تخفيض كبير في أسعار هاتفها الذكي Nokia X30 5G في الهند. وخفضت الشركة سعر الهاتف بمقدار روبية. 12,000، مما يجعلها في متناول المستهلكين. يأتي هاتف Nokia X30 5G بمواصفات ومميزات رائعة، مما يجعله خيارًا مرغوبًا لمستخدمي الهواتف الذكية.

يتميز هاتف Nokia X30 5G بشاشة 6.43 بوصة عالية الدقة + AMOLED مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 695 5G ثماني النواة، مما يوفر للمستخدمين أداءً سريعًا وفعالاً. يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، مما يضمن مساحة واسعة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتميز هاتف Nokia X30 5G بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي PureView بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل. ولصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تتضمن خيارات الاتصال في هاتف Nokia X30 5G شبكة 5G وWi-Fi وBluetooth وNFC وGPS ومنفذ USB Type-C. يتميز الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة لمزيد من الأمان. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن المتانة في البيئات المختلفة.

تم تجهيز هاتف Nokia X30 5G ببطارية تبلغ سعتها 4,200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. وهذا يعني أنه يمكنك إعادة شحن جهازك بسرعة والبقاء على اتصال طوال اليوم دون القلق بشأن عمر البطارية.

بفضل تصميمه الأنيق ومواصفاته الرائعة وسعره المعقول الآن، يقدم هاتف Nokia X30 5G قيمة كبيرة مقابل المال. إنه متوفر بخيارات الألوان Cloudy Blue و Ice White.

مصادر:

- انخفض سعر Nokia X30 5G في الهند بمقدار روبية. 12,000، متوفر الآن مع خصم [اسم المصدر]

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