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تعلن شركة HMD Global عن إطلاق خط جديد من الأجهزة المحمولة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
تعلن شركة HMD Global عن إطلاق خط جديد من الأجهزة المحمولة

كشفت شركة HMD Global الفنلندية، المعروفة بإنتاج الهواتف الذكية التي تحمل علامة Nokia التجارية، عن خططها لإدخال خط جديد من الأجهزة المحمولة تحت علامتها التجارية الخاصة. أعلن ذلك الرئيس التنفيذي لشركة HMD Global، جان فرانسوا باريل، على موقع Linkedin، مشيرًا إلى أن علامة HMD الجديدة ستتعايش مع هواتف Nokia وتتعاون مع شركاء لم يتم الكشف عنهم.

وأعرب باريل عن سعادته برحلة الشركة حتى الآن باعتبارها "HMD – موطن هواتف نوكيا" وسلط الضوء على الخطوة التالية المتمثلة في دخول السوق بشكل مستقل. وشدد على التركيز على احتياجات المستهلكين وخلق عالم جديد للاتصالات.

في حين أنه لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل محددة حول منتجات HMD الجديدة وتاريخ إصدارها، فمن المحتمل أن تتولى شركة التكنولوجيا التايوانية العملاقة Foxconn عملية التصنيع، حيث إنها تنتج حاليًا أجهزة تحمل علامة Nokia التجارية.

ومن المتوقع أن تستمر الأجهزة التي تحمل علامة HMD في تلبية احتياجات فئة الميزانية إلى الطبقة المتوسطة، بما يتماشى مع التزام الشركة بالتصميم من أجل مستقبل مستدام وبأسعار معقولة. ومع وجود مديرين تنفيذيين سابقين في شركة Nokia يقودون HMD Global، فإن هذا يمثل فرصة للشركة للبناء على تراث العلامة التجارية تحت اسم جديد.

نحن في انتظار مزيد من المعلومات حول منتجات HMD الجديدة، وسيتم توفير التحديثات عند توفرها.

مصادر:
- المؤلف: جيس ويذربيد
- الصورة: جوان كروس / نور فوتو عبر غيتي إيماجز

By روبرت أندرو

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