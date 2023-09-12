يقول أحد المحللين: من غير المرجح أن تطلق شركة Apple أجهزة iPad جديدة حتى عام 2024

وفقًا لمحلل Apple الموثوق Ming-Chi Kuo، من غير المرجح الآن أن تطلق Apple أجهزة iPad جديدة حتى عام 2024. وتأتي هذه الأخبار قبل ساعات فقط من استعداد Apple للكشف عن تشكيلة iPhone 15 وApple Watch Series 9 الجديدة.

في الأسبوع الماضي، صرح Kuo أيضًا أنه لن يكون هناك أجهزة MacBooks جديدة حتى العام المقبل. باستثناء احتمال تحديث iMac، فيبدو أن شركة Apple لن يكون لديها العديد من منتجات الأجهزة الجديدة للإعلان عنها خلال الفترة المتبقية من العام.

في البداية، كان من المتوقع أن تعقد شركة Apple حدثًا في شهر أكتوبر لتقديم الجولة الأولى من أجهزة M3 Apple Silicon Macs وجهاز iPad Air المحدث. ومع ذلك، أفاد كل من كو ومارك جورمان من بلومبرج أن هذا الحدث من المحتمل أن يكون غير مطروح على الطاولة. ومن المتوقع الآن أن تظهر أجهزة Mac الجديدة لأول مرة في ربيع عام 2024 بدلاً من خريف عام 2023.

ذكر Gurman سابقًا أن تحديث iPad Air لا يزال في المسار الصحيح، لكن تعليق Kuo الأخير يلقي بظلال من الشك على توقيت هذا الإصدار أيضًا.

بشكل عام، يبدو أن تركيز Apple من حيث إصدارات الأجهزة سيكون على iPhone 15 الجديد وApple Watch Series 9. وسيتعين على تحديث iPad Pro الانتظار حتى عام 2024، وقد يتم تأجيل الإصدارات الأخرى المتوقعة أيضًا.

مصادر:

– مينغ تشي كو (تويتر: @mingchikuo)

- بلومبرج