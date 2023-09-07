ميغان فوكس تؤدي صوت Vampire Nitara في Mortal Kombat 1

تنضم ميغان فوكس إلى عالم Mortal Kombat حيث تلعب دور Nitara، وهي شخصية مصاصة دماء، في لعبة Mortal Kombat 1 القادمة. توصف Nitara بأنها مصاصة دماء متلاعبة تحاول إنقاذ شعبها من خلال فصل منزلها عن Outworld، وهو عالم خيالي داخل اللعبة. ظهرت لأول مرة في لعبة الفيديو Mortal Kombat: Deadly Alliance في عام 2002.

في إعلان تشويقي للعبة، يوضح فوكس أن Nitara هو مخلوق مصاص دماء شرير وصالح في نفس الوقت. أعربت فوكس عن حماستها بشأن التعبير عن الشخصية، قائلة: "إنها مصاصة دماء، والتي يتردد صداها لأي سبب من الأسباب... من الرائع أن أكون في اللعبة لأنني لا أعبر عن [الشخصية] فحسب، إنها نوعًا ما ... أنا."

من المقرر إصدار Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر، وسيكون متاحًا على PlayStation 5 وXbox Series X|S وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي. تتميز اللعبة بإصدارات مُعاد تصورها من الشخصيات الشهيرة، بالإضافة إلى نظام Kameo Fighter الجديد مع قائمة فريدة من الشخصيات الشريكة.

أعرب رئيس شركة Warner Bros. Games، ديفيد حداد، عن سعادته باللعبة، مشيرًا إلى أنهم يجلبون عالمًا مُعاد تصوره إلى الامتياز الأسطوري. إنه يعتقد أن Mortal Kombat 1 سوف يجذب لاعبين جدد بينما يثير إعجاب الجماهير الأساسية. ستكون اللعبة متاحة في الإصدار القياسي مقابل 69.99 دولارًا أمريكيًا، والإصدار المميز مقابل 109.99 دولارًا أمريكيًا، وإصدار المجمع مقابل 249.99 دولارًا أمريكيًا.

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