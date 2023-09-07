ميغان فوكس تؤدي صوت نيتارا في Mortal Kombat 1

أعلنت لعبة Mortal Kombat 1 أن Nitara ستعود كشخصية قابلة للعب، حيث ستقدم Megan Fox صوت مصاص الدماء. ظهرت Nitara آخر مرة في Mortal Kombat: Armageddon في عام 2006، وعادت بعد غياب طويل عن المسلسل.

Nitara، عضوة في سباق Moroi لمصاصي الدماء من عالم Vaeternus، مدفوعة بالرغبة في تحرير عالمها من سيطرة Outworld. في مقطع دعائي لشخصيتها، تصف ميغان فوكس نيتارا بأنها شريرة وصالحة، وتسلط الضوء على جهودها لإنقاذ شعبها. أعربت فوكس عن تقديرها للشخصية، قائلة إنها تتوافق مع نموذج مصاصي الدماء.

في اللعبة، تستخدم Nitara جناحيها للتفوق الجوي، بالإضافة إلى استخدام مخالبها وأنيابها لإلحاق الضرر بأعدائها. كشفت فوكس أيضًا في مقابلة مع مجلة People أنها ماهرة في الألعاب وتمكنت من هزيمة خطيبها Machine Gun Kelly باستمرار في مباريات Mortal Kombat.

بصرف النظر عن دورها في Mortal Kombat 1، شاركت ميغان فوكس أيضًا في حملة تسويقية لـ Diablo 4، حيث روت وفاة اللاعبين أثناء مواجهتهم للأعداء في Sanctuary.

من المقرر إطلاق Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وNintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X|S. وفي أخبار ذات صلة، أعرب المؤلف المشارك إد بون عن رغبته في العمل على شيء مختلف في المستقبل، مما يشير إلى تحول محتمل بعيدًا عن سلسلة Mortal Kombat.

مصادر:

– مقطورة مورتال كومبات 1

- مقابلة مع مجلة بيبول