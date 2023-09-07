نينتندو شيجيرو مياموتو يشكر تشارلز مارتينيت على التعبير عن ماريو

سيكون لشخصية ألعاب الفيديو الشهيرة من نينتندو، ماريو، ممثل صوتي جديد في اللعبة القادمة Super Mario Bros. Wonder. أعقبت هذه الأخبار رسالة فيديو صادقة من مصمم الألعاب الأسطوري شيجيرو مياموتو، يشكر فيها الصوت الأصلي لماريو، تشارلز مارتينت، على تفانيه الذي دام عقودًا من الزمن في جلب شخصيات نينتندو إلى الحياة.

في الفيديو، يتذكر مياموتو ظهور مارتينيت لأول مرة كصوت لماريو في لعبة Super Mario 1996 عام 64. وشارك ذكريات جميلة عندما كان مارتينيت يدعوه بـ "بابا!" ومغامراتهم العديدة للترويج لماريو ونينتندو حول العالم. أعرب مياموتو عن امتنانه العميق لعمل مارتينيت على مر السنين، قائلاً: "تشارلز سان، شكرًا جزيلاً لك".

مارتينيت، الذي قام بأداء صوت ماريو منذ عام 1996، سينتقل الآن إلى دور "سفير ماريو" لنينتندو. خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، اعترف مارتينيت بأنه لا يعرف بالضبط ما يستلزمه هذا الدور، لكنه أعرب عن حماسه للدخول في المستقبل ومعرفة المزيد عنه.

على الرغم من التغيير في الممثلين الصوتيين لماريو، لم تعلن نينتندو بعد عن من سيحل محل مارتينت. صرح دوج باوزر، رئيس Nintendo الأمريكية، أنه سيتم الكشف عن هوية الممثل الصوتي الجديد في اعتمادات Super Mario Bros. Wonder.

وكشف مياموتو أيضًا أن صوت ماريو لن يتغير فحسب، بل ستكون بعض أصوات شخصيات ماريو الأخرى مختلفة أيضًا في اللعبة القادمة. أثارت هذه الأخبار فضول المعجبين الذين يتوقون لرؤية وسماع التغييرات في هذا الإصدار المرتقب.

في الختام، يعد رحيل تشارلز مارتينيت كصوت لماريو لحظة مهمة لمحبي نينتندو وصناعة الألعاب ككل. تعد رسالة فيديو مياموتو بمثابة تحية مؤثرة لمساهمات مارتينيت وتمهد الطريق لفصل جديد مثير في عالم ماريو.

مصادر:

– [IGN](https://www.ign.com/articles/nintendo-thanks-charles-martinet-for-his-work-as-mario-but-wont-say-whos-replacing-him)

– [تويتر](https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1564017910883997184)