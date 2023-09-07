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شائعات عن Nintendo Switch 2: وحدة تحكم الجيل التالي معروضة خلف أبواب مغلقة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
شائعات عن Nintendo Switch 2: وحدة تحكم الجيل التالي معروضة خلف أبواب مغلقة

تزايدت الشائعات حول وحدة تحكم الجيل التالي من Nintendo، والمعروفة بشكل غير رسمي باسم Nintendo Switch 2، من خلال التقارير الأخيرة. ويبدو أن الشركة عرضت وحدة التحكم في اجتماعات خاصة مع مطوري الألعاب في معرض Gamescom 2023 في كولونيا، ألمانيا. كشفت المصادر أنه تم تقديم عروض توضيحية للتكنولوجيا، مع تسليط الضوء على ميزات مثل دعم Nvidia DLSS وتتبع الأشعة.

تؤكد التقارير الواردة من Eurogamer وVGC الشائعات السابقة التي تفيد بأن Nintendo كانت تعرض سرًا وحدة التحكم القادمة الخاصة بها. يشير كلا المصدرين إلى أنه تم عرض نسخة مطورة من The Legend of Zelda: Breath of the Wild على جهاز "Switch 2". علاوة على ذلك، تدعي VGC أن المطورين حصلوا أيضًا على لمحة عن العرض الفني لـ The Matrix Awakens Unreal Engine 5، والذي يشير إلى أن نظام Nintendo الجديد سيدعم تقنية DLSS من Nvidia وتتبع الأشعة.

في حين أن التفاصيل حول المحتوى المعروض لا تزال نادرة، يقترح VGC أن وحدة التحكم ستحتفظ بعامل قابلية النقل الخاص بـ Nintendo Switch. أما بالنسبة لتاريخ الإصدار، فيُعتقد أن نينتندو تستهدف إطلاقه في خريف 2024، على الرغم من وجود دلائل تشير إلى أن الشركة حريصة على الإطلاق في وقت مبكر.

ومع ذلك، لم تعلق نينتندو على هذه الشائعات ومن المتوقع أن تلتزم الصمت حتى يتم الكشف عن وحدة التحكم الرسمية. ومع ذلك، أثارت هذه التقارير الإثارة بين محبي شركة الألعاب المحبوبة، مما يشير إلى الوصول الوشيك لوحدة تحكم Nintendo التالية.

مصادر:

- Eurogamer

- في جي سي

By مامفو بريشيا

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