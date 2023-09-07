يقال إن نينتندو تعرض Nintendo Switch 2 للمطورين في Gamescom

يقال إن Nintendo أعطت المطورين لمحة عن Nintendo Switch 2 القادم خلال عرض توضيحي مغلق في Gamescom. عُرض على المطورين الموثوقين عروض توضيحية تقنية ونسخة محسنة من Zelda: Breath of the Wild، مُحسّنة للتشغيل على الأجهزة المحسنة لوحدة التحكم المُشاع عنها.

وفقًا لـ VGC، من المتوقع إصدار جهاز Nintendo Switch جديد في عام 2024. ويقال إن هذا الإصدار المنقح يتميز بشاشة LCD بدلاً من OLED وسيستمر في دعم فتحات الخرطوشة لإصدارات الألعاب الفعلية. تم بالفعل توفير مجموعات المطورين لجهاز Nintendo Switch التالي لاختيار المطورين، مما يشير إلى أن التقدم يسير على ما يرام.

انتشرت شائعات عن الجيل التالي من Switch منذ عدة سنوات. في عام 2020، ذكرت بلومبرج في البداية أن نينتندو كانت تعمل على إصدار 4K من وحدة التحكم، لكن النقص العالمي في الرقائق دفع الشركة إلى إعادة تقييم خططها. على الرغم من التقارير التي تفيد بأن 11 مطورًا حصلوا على مجموعات تطوير 4K Nintendo Switch، نفت Nintendo وجود 4K "Switch Pro".

انخفضت مبيعات Nintendo Switch الحالية مؤخرًا، مما دفع الشركة إلى إطلاق إصدارات خاصة من إصدارات OLED في محاولة لتعزيز المبيعات. من المتوقع أن يولد جهاز Nintendo Switch 2 المشاع بأجهزته المحسنة وميزاته المحدثة اهتمامًا وإثارة متجددة بين اللاعبين.

المصادر: Eurogamer، Windows Central، VGC، Nikkei Asia، Bloomberg