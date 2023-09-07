Nintendo تكشف تفاصيل حول Switch 2 في Gamescom 2023

يقال إن نينتندو كشفت النقاب عن وحدة التحكم الخاصة بها من الجيل التالي، Switch 2، خلال عرض تقديمي مغلق في Gamescom 2023. وعرضت الشركة قوة وحدة التحكم الجديدة من خلال عرض نسخة "معززة" من عنوان الإطلاق الشهير، The Legend of Zelda : نسمة البرية. ومع ذلك، لا توجد معلومات تشير إلى أنه سيتم إعادة إصدار اللعبة لجهاز Switch 2.

وفقًا للتقارير، عرضت Nintendo أيضًا العرض التوضيحي التكنولوجي لشركة Epic، The Matrix Awakens، الذي يعمل على أجهزة تتوافق مع المواصفات التي تهدف الشركة إلى تحقيقها مع وحدة التحكم المستقبلية. أظهر العرض التوضيحي ميزات مثل تقنية ترقية DLSS من Nvidia وتتبع الأشعة، مما يوفر مرئيات مماثلة لتلك التي تظهر على وحدات تحكم PlayStation 5 وXbox Series.

يحتفظ Switch 2، المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من عام 2024، بإمكانية النقل التي كان يتمتع بها سابقه ولكنه يتميز بشاشة LCD بدلاً من شاشة OLED لخفض التكاليف. ويتضمن أيضًا فتحة خرطوشة لنسخ الألعاب الفعلية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت وحدة التحكم الجديدة ستكون متوافقة مع الإصدارات السابقة من ألعاب Nintendo Switch.

صرح رئيس نينتندو، شونتارو فوروكاوا، في وقت سابق من هذا العام أن الشركة لا تفكر حاليًا في أجهزة جديدة حتى السنة المالية 2023/24. على الرغم من انخفاض مبيعات Switch، حيث تم بيع 18 مليون وحدة في السنة المالية الماضية مقارنة بـ 23 مليون وحدة في العام السابق، تخطط Nintendo للتركيز على تعزيز الطلب على وحدة التحكم الحالية.

انتشرت الشائعات حول وحدة تحكم Nintendo الجديدة منذ سنوات، مما يشير إلى رسومات محسنة مشابهة لجهاز PlayStation 4 ونموذج Pro الخاص به. ومع ذلك، لم يتم إصدار أي معلومات رسمية بخصوص تفاصيل الأجهزة القادمة.

أعلنت Nintendo أيضًا عن مجموعة من الألعاب المقرر إصدارها على Switch قبل نهاية السنة المالية. تتضمن هذه العناوين عودة المحقق بيكاتشو، وسوبر ماريو بروس ووندر، وواريو وير: موف إت!، طبعة جديدة من سوبر ماريو آر بي جي، وبوكيمون سكارليت وبوكيمون فيوليت DLC، ونسخة محسنة من قصر لويجي: دارك مون، ولعبة برينسيس بيتش بدون عنوان. لا تزال لعبة Metroid Prime 4 المرتقبة مُدرجة على أنها لعبة Nintendo Switch.

المصدر: يوروجامير، VGC

التعاريف:

- DLSS: Deep Learning Super Sampling هي تقنية عرض تستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الصور ذات الدقة المنخفضة، مما يؤدي إلى تحسين الجودة المرئية.

– Ray Tracing: تقنية عرض تحاكي سلوك الضوء أثناء تفاعله مع الكائنات الافتراضية، مما يؤدي إلى إنشاء تأثيرات إضاءة أكثر واقعية.

- OLED: الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء هو تقنية عرض توفر تباينًا عاليًا وألوانًا نابضة بالحياة ولونًا أسود أعمق مقارنةً بشاشات LCD.

مصادر:

– يوروجامير: [URL]

– VGC: [URL]