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جولة Mario Kart ستتوقف عن إصدار محتوى جديد، لكن اللعبة ستظل متاحة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
جولة Mario Kart ستتوقف عن إصدار محتوى جديد، لكن اللعبة ستظل متاحة

من المقرر أن تتوقف لعبة Mario Kart Tour، لعبة السباق الشهيرة على الأجهزة المحمولة، عن إصدار محتوى جديد وفقًا لإعلان داخل اللعبة تم نشره على موقع Reddit. بعد الرابع من أكتوبر، لن تتم إضافة أي دورات تدريبية أو سائقين أو عربات كارتينج أو طائرات شراعية أو ميزات جديدة إلى اللعبة. على الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض قاعدة اللاعبين، إلا أن اللعبة ستظل متاحة للتنزيل واللعب.

لقد كان نجاح لعبة Mario Kart Tour واضحًا، حيث حققت إيرادات بقيمة 300 مليون دولار تقريبًا، مما يجعلها ثاني أكثر ألعاب الهواتف المحمولة ربحية في Nintendo، ولم يسبقها سوى Fire Emblem Heroes. ومع ذلك، فقد واجهت اللعبة أيضًا جدلاً، خاصة فيما يتعلق باستراتيجية تحقيق الدخل. كان أحد الجوانب المثيرة للجدل هو إدراج "Spotlight Pipes"، التي عرضت صناديق نهب باحتمالات غير معلنة. أدى ذلك إلى انتقادات من اللاعبين وتمت إزالة الأنابيب لاحقًا.

من غير الواضح لماذا قررت نينتندو وقف تطوير محتوى جديد للعبة Mario Kart Tour. على الرغم من عدم إصدار أي بيان رسمي، فليس من غير المألوف أن تستنفد الألعاب في النهاية مخزونها من المحتوى الجديد. تواصل Nintendo إصدار محتوى جديد لألعابها المحمولة الأخرى مثل Animal Crossing: Pocket Camp وSuper Mario Run وFire Emblem Heroes. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في شراكة مع شركة DeNA العملاقة للهواتف المحمولة لتطوير ألعاب الهواتف الذكية الجديدة والتجارب ذات الصلة.

على الرغم من أن غياب المحتوى الجديد قد يثبط عزيمة بعض اللاعبين، إلا أنه يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل مجتمع Mario Kart Tour وما إذا كانت اللعبة ستستمر في الازدهار على الرغم من هذا التغيير في الاتجاه.

مصادر:
- Eurogamer
- كوتاكو

By غابرييل بوتا

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