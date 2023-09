يشاع أن حدث Nintendo Direct القادم سيظهر لأول مرة بعناوين مثيرة

هناك شائعات متداولة تفيد بأن Nintendo ستستضيف حدث Nintendo Direct في الأسبوع المقبل، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي. تشير التكهنات إلى أن الحدث سيعرض العديد من عناوين الطرف الأول، بما في ذلك Super Mario RPG وDetective Pikachu Returns وWarioWare: Move It.

ومع ذلك، هناك شيء واحد لن تتم مناقشته خلال الحدث وهو Switch 2 الذي طال انتظاره، وهو خليفة لوحدة التحكم المحمولة الشهيرة. على الرغم من ذلك، خلف الكواليس، يبدو أن Nintendo كانت تعمل على نموذج أولي لوحدة التحكم، والتي عرضتها للمطورين في حدث Gamescom الأخير.

تم إلقاء نظرة خاطفة على الحاضرين على النسخة المعدلة من The Legend of Zelda: Breath of the Wild، والتي تتميز بأجهزة مطورة. تفاصيل هذا الجهاز الجديد غير معروفة حاليًا.

في الوقت الحالي، يتم تشغيل جميع إصدارات Nintendo Switch الأصلية بواسطة شريحة Nvidia Tegra X1، والتي تم إصدارها لأول مرة في عام 2015. وفي حين تم تجهيز بعض الإصدارات الأحدث بشريحة X1+ من عام 2019، والتي توفر عمرًا محسنًا للبطارية، إلا أن الأداء يظل كما هو. .

تعتبر شريحة Tegra X1 قديمة، حيث تحتوي على أربعة أنوية Cortex-A57 بتردد 1.02 جيجا هرتز وأربعة أنوية A53، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات المستندة إلى Maxwell من جيل GTX 900. بالإضافة إلى ذلك، فهو مقترن بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 القديمة، مما يوفر ذاكرة بسعة 4 جيجابايت. عند مقارنتها بشرائح الهواتف الذكية الحديثة، فإن شريحة Tegra X1 تتخلف في الأداء.

السؤال الذي لا يزال دون إجابة هو ما إذا كانت Nintendo قد دخلت في شراكة مع Nvidia مرة أخرى لجهاز Switch 2، أو إذا اختاروا مزودًا مختلفًا للأجهزة. فقط الوقت كفيل بإثبات.

الموعد المتوقع لإطلاق جهاز Nintendo Switch 2 هو أواخر عام 2024، ومن المحتمل أن يتم الكشف الرسمي عنه قبل ذلك. إذا نظرنا إلى جهاز Switch الأصلي، فقد تم تقديمه لأول مرة باسم "NX" في مارس 2015، وتلقى إعلانًا كاملاً في أكتوبر 2016، وتم إصداره في النهاية في مارس 2017.

مصادر:

- [1]