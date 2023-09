نينتندو تعرض سراً جهاز Switch 2 للمطورين

كشفت شركة Nintendo سرًا عن وحدة التحكم القادمة Switch 2 للمطورين الخارجيين، وفقًا لتقارير Eurogamer. وفقًا للمنشور، تم تقديم العروض التقديمية للمطورين خلف أبواب مغلقة، حيث تم عرض عروض توضيحية تقنية للشركاء تسلط الضوء على قدرات الأداء المحسنة للنظام.

يتضمن أحد العروض التوضيحية نسخة معززة من عنوان الإطلاق الشهير، The Legend of Zelda: Breath of the Wild. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا مجرد عرض توضيحي تقني وليس إشارة إلى إعادة إصدار اللعبة.

في حين أن Nintendo لم تناقش علنًا بعد خططها لخليفة Switch، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يتم إطلاق الأجهزة الجديدة في عام 2024. وتشير التقارير الأخيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم إصدار النظام في الجزء الأخير من العام المقبل، مع مجموعات التطوير. بالفعل في أيدي الشركاء الرئيسيين. يقال إن نينتندو حريصة على إطلاق النظام عاجلاً إن أمكن.

في غضون ذلك، أعلنت نينتندو عن مجموعة مثيرة من الألعاب لوحدة التحكم Switch الحالية، بما في ذلك Super Mario Bros. Wonder، ونسخة جديدة من Super Mario RPG، وعنوان WarioWare جديد، ومن المقرر إصدارها جميعًا قبل نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، 2024 ستجلب لعبة Princess Peach جديدة وميناء Luigi's Mansion 2. ولا يزال Metroid Prime 4 المرتقب ينتظر تاريخ إطلاق مؤكد.

ولم تقدم نينتندو أي تعليقات أو ردود رسمية بخصوص هذه التقارير.

