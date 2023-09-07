استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في اكتشاف الأدوية والدراسات البيولوجية باستخدام نظام التصوير الذكي "ECLIPSE Ji"

كشفت شركة Nikon Instruments مؤخرًا عن أحدث ابتكاراتها في مجال اكتشاف الأدوية والدراسات البيولوجية: نظام التصوير الذكي "ECLIPSE Ji". يجمع هذا النظام المتطور بين الذكاء الاصطناعي (AI) وإمكانيات التصوير المتقدمة لأتمتة عملية الحصول على الصور الخلوية وتحليلها، وتبسيط سير العمل البحثي الذي يشمل السرطان وأمراض الأعصاب.

يتميز "ECLIPSE Ji" بتصميم مجهري بدون عدسات عينية، وعند دمجه مع برنامج التصوير NIS-Elements SE، فإنه يتيح فحوصات موحدة تؤدي الحصول على الصور وتحليلها وعرض البيانات. يسمح هذا التكامل لتقنية الذكاء الاصطناعي في نظام التصوير بأتمتة المهام الشائعة ضمن سير عمل الحصول على الصور وتحليلها، مما يحرر الباحثين للتركيز على المزيد من الأنشطة الإبداعية مثل تطوير فرضيات جديدة بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها.

إحدى الميزات الرئيسية لـ "ECLIPSE Ji" هي القدرة على أتمتة عمليات المجهر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يحسن الكفاءة بدءًا من تحديد العينات وحتى تصور البيانات. يمكن للمستخدمين ببساطة تثبيت لوحة جيدة على النظام، واختيار الفحص، وإدخال المعلومات الأساسية. يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتعيين ظروف التركيز والتعرض تلقائيًا، ويلتقط الصور ويحللها، ويعرض البيانات ذات الصلة بهذا الاختبار. لا تحافظ أتمتة عمليات المجهر على سير عمل متسق وفعال فحسب، بل تلغي أيضًا الحاجة إلى المعرفة المتخصصة في بناء خوارزميات تحليل الصور.

كما يوفر نظام التصوير الذكي إمكانات محسنة لتحليل البيانات. بفضل واجهة المستخدم الرسومية البديهية، يمكن للمستخدمين بسهولة تصور الإحصائيات عبر الخلايا الفردية للمجموعات السكانية. يسمح النظام بتصور وتسجيل الاتجاهات على مستوى السكان بالإضافة إلى تحليل "القيم المتطرفة" التي تتصرف بشكل مختلف عن السكان. بفضل تجهيزه بمجموعة واسعة من الأدوات لدعم تحليل البيانات، يساهم "ECLIPSE Ji" في كفاءة وتسريع البحث والتطوير.

فيما يتعلق بقابلية تطوير المعدات ومرونتها، يمكن توسيع "ECLIPSE Ji" لتلبية الاحتياجات البحثية المختلفة. وهو متوافق مع الأنظمة الإضافية مثل مجهر AX متحد البؤر والكاميرات الرقمية المجهرية الإضافية عالية الحساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تركيب حاضنة أعلى المرحلة للمراقبة الحية للخلايا المستنبتة بسهولة. تدعم قابلية توسيع النظام نطاقًا واسعًا من التطبيقات، بدءًا من المهام الروتينية وحتى الأبحاث التطبيقية.

لا يوفر "ECLIPSE Ji" وظائف متقدمة فحسب، بل يتميز أيضًا بتصميم شامل لمزيد من المرونة في وضع الطاولة. على عكس أنظمة التصوير الفلورسنت التقليدية التي تتطلب غرفة مظلمة أو حاوية خاصة، يمكن لـ "ECLIPSE Ji" إجراء التصوير الفلورسنت في ظروف الإضاءة العادية للمختبر. يتم وضع المجهر في غطاء يشبه الصندوق، والذي يحمي العينة من ضوء الغرفة ويزيد من جودة الصورة. بفضل مصدر الضوء المدمج والكاميرا الرقمية، يعمل التصميم المدمج للنظام على تقليل الأبعاد الإجمالية.

حددت شركة Nikon Instruments Inc.‎ دعم اكتشاف الأدوية باعتباره محركًا مهمًا للنمو وهي ملتزمة بتحسين دقة وكفاءة تقييم الأدوية المرشحة الجديدة. تعد "ECLIPSE Ji" أداة قوية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والتطوير في اكتشاف الأدوية والدراسات البيولوجية. وبفضل إمكانات التصوير المتقدمة وسير العمل الآلي، فإن نظام التصوير الذكي هذا يستعد لإحداث ثورة في هذا المجال.

التعاريف:

- AI: الذكاء الاصطناعي

– الفحص: تقييم الاستجابات البيولوجية باستخدام الخلايا المستنبتة

- NIS-Elements SE: برنامج التصوير من نيكون

المصدر: شركة نيكون إنسترومنتس.