الكشف عن ألعاب PlayStation Plus لشهر سبتمبر: NieR Replicant وStar Ocean والمزيد

تم الكشف عن قائمة ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر سبتمبر، وتتضمن بعض الألعاب المرتقبة. تأتي المعلومات من مصدر موثوق به Dealabs، والمعروف بتسريب قوائم الألعاب مسبقًا. ومن المتوقع أن تكون هذه الألعاب متاحة اعتبارًا من 19 سبتمبر، لكن التأكيد الرسمي لا يزال معلقًا.

أحد العناوين البارزة في المجموعة هو NieR Replicant ver.1.22474487139...، والذي تمت الإشادة به باعتباره "خيارًا آمنًا للجماهير" في مراجعة Eurogamer. تتميز اللعبة بنهايات متعددة تتطلب من اللاعبين إعادة تشغيل الأقسام، على الرغم من أن البعض قد يجد هذا متكررًا. ومع ذلك، فقد لاقت استحسان اللاعبين والنقاد على حد سواء.

لعبة أخرى جديرة بالملاحظة هي Unpacking، والتي نالت الكثير من الإشادة منذ صدورها. فازت بجائزة لعبة العام في جوائز Indie Live Expo وحصلت على جائزة BAFTA لأفضل قصة روائية في عام 2022. وصف مارتن رئيس تحرير Eurogamer السابق Unpacking بأنه "شيء لا يقاوم" وأشاد بقصته الفريدة والإنسانية.

إلى جانب NieR Replicant وUnpacking، تتضمن تشكيلة سبتمبر أيضًا Star Ocean The Divine Force و13 Sentinels: Aegis Rim وSid Meier's Civilization VI وSniper Ghost Warrior Contracts 2. تقدم هذه العناوين مجموعة متنوعة من الأنواع وتجارب اللعب ليستمتع بها اللاعبون. .

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإصدارات تأتي بعد إعلان شركة سوني عن زيادة الأسعار العالمية لاشتراكات PlayStation Plus. يتعين على المشتركين في المملكة المتحدة الآن دفع 59.99 جنيهًا إسترلينيًا لمدة 12 شهرًا من PlayStation Plus Essential، مع ارتفاع أسعار الاشتراكات الإضافية والاشتراكات المميزة الإضافية أيضًا.

بشكل عام، تقدم تشكيلة ألعاب PlayStation Plus لشهر سبتمبر مزيجًا من العناوين المرتقبة والتجارب التي نالت استحسان النقاد. سواء كنت من محبي ألعاب تقمص الأدوار أو الألعاب التي تعتمد على السرد أو المحاكاة الإستراتيجية، فهناك شيء يستمتع به الجميع.

مصادر:

Dealabs – مصدر موثوق لقوائم الألعاب المسربة

Eurogamer – مراجعة وآراء حول NieR Replicant وUnpacking

جوائز Indie Live Expo – تقديرًا للتفريغ

BAFTA – جائزة أفضل رواية عن التفريغ