نشرة الأخبار: تمت مناقشة العروض التوضيحية التقنية لـ Nintendo Switch 2 وعناوين الإطلاق المحتملة

في حلقة هذا الأسبوع من Eurogamer Newscast، يتعمق الفريق في الأخبار المثيرة التي تفيد بأن Nintendo تعرض العروض التوضيحية التقنية لجهاز Switch 2 المرتقب للمطورين. وبحسب ما ورد تم عرض هذه العروض التوضيحية في Gamescom الشهر الماضي، مما يكشف أن الأجهزة الجديدة قد تكون أقرب إلى الإصدار مما توقعه الكثيرون.

أحد الأسئلة الملحة المحيطة بـ Switch 2 هو ما هي اللعبة التي ستصاحب إطلاقه. مع توقع مواصفات أكبر، هل ستكون هذه هي الفرصة المثالية لإصدار Metroid Prime 4 الذي طال انتظاره؟ وبدلاً من ذلك، هل ستختار Nintendo نهجًا أكثر شمولاً للسوق والاستفادة من فريق 3D Mario الموهوب؟

موضوع آخر تمت مناقشته في هذه الحلقة هو اللحظات الافتتاحية للعبة Starfield، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر الألعاب لهذا العام. تتعمق اللجنة في تجاربهم بعد الساعة الأولى التي قضوها في منشئ الشخصية، وتقدم أفكارهم حول ما يمكن أن يتوقعه اللاعبون من هذا العنوان المرتقب.

ينضم إلى المناقشة كل من Ed Nightingale وVictoria Kennedy، اللذين يشاركان رؤاهما وآرائهما حول هذه التطورات المثيرة في صناعة الألعاب.

إذا كنتم مهتمين بمشاهدة الحلقة كاملة، يمكنكم العثور عليها على اليوتيوب. وبدلاً من ذلك، يمكنك الاستماع إلى Eurogamer Newscast على منصات البودكاست الشهيرة مثل iTunes وGoogle Podcasts وAudible وSpotify.

المصادر: نشرة أخبار Eurogamer.