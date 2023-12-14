الاكتشافات الجديدة وأولويات التمويل في فيزياء الجسيمات

حدد تقرير حديث صادر عن لجنة تحديد أولويات مشروع فيزياء الجسيمات (P5) التوصيات للعقد القادم في مجال فيزياء الجسيمات. يؤكد التقرير، الذي يحمل عنوان "استكشاف الكون الكمي: مسارات للابتكار والاكتشاف في فيزياء الجسيمات"، دعم العديد من الجهود الجارية واسعة النطاق ويتوسع في جهود أخرى. إن مختبر لورانس بيركلي الوطني (مختبر بيركلي) في وضع جيد لدعم هذه التوصيات، بما في ذلك مشروع CMB-S4 وتجارب الطاقة المظلمة والمادة المظلمة المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على الحاجة إلى زيادة الدعم للبحث والتطوير في مجال المسرعات لتمكين المصادمات عالية الطاقة في المستقبل.

يعد تقرير P5 بمثابة وثيقة تأسيسية تعتمد على الأولويات العلمية التي حددتها الدراسة المجتمعية "Snowmass" حول مستقبل فيزياء الجسيمات. إنه تجميع لمساهمات آلاف العلماء في مجموعة من التوصيات المتفق عليها. ويحدد التقرير ثلاثة مواضيع علمية شاملة، لكل منها مجالان للتركيز، أو دوافع علمية، يوصى بها باعتبارها أكثر السبل الواعدة للبحث على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.

ويأخذ التقرير في الاعتبار أيضًا التطورات الحديثة في المعرفة والتكنولوجيا التي شكلت توصيات اللجنة. إن اكتشاف بوزون هيغز والدراسة المستمرة لهذا الجسيم قد أبلغا فهمنا للنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. علاوة على ذلك، تطور فهمنا للمادة المظلمة، مما دفعنا إلى الاستكشاف خارج حدود فيزياء الجسيمات إلى الكون الأوسع. ويقر التقرير أيضًا باكتشاف موجات الجاذبية في عام 2015، والتي أثرت على المناقشات حول تكنولوجيا المسرعات والحاجة إلى الجيل التالي من مصادمات الجسيمات.

ويقدم تقرير P5 إرشادات بشأن كل من الدعم المستمر للمشاريع القائمة والاستثمار في مشاريع البناء الجديدة الكبرى. الأولوية القصوى تذهب إلى مشروع CMB-S4، الذي يهدف إلى رسم خريطة دقيقة لخلفية الموجات الكونية الميكروية بحساسية غير مسبوقة. يقود مختبر بيركلي الجزء الخاص بوزارة الطاقة (DOE) من هذا المشروع، ويعمل بشكل وثيق مع جامعة شيكاغو، التي تقود الجزء الخاص بمؤسسة العلوم الوطنية (NSF). المشروع الرئيسي الذي يحتل المرتبة الثانية هو مرحلة ثانية معاد تصورها لمشروع DUNE، في حين تركز الأولوية الثالثة على المشاركة الأمريكية الكبيرة في مصنع هيجز البحري.

تسلط هذه التوصيات الضوء على أهمية الاستثمار المستمر في أبحاث فيزياء الجسيمات والسعي لتحقيق اكتشافات جديدة. وبدعم ومواءمة منظمات مثل مختبر بيركلي، أصبح المجتمع العلمي في وضع جيد لتحقيق تقدم رائد في فهمنا للكون.