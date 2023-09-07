اكتشاف جديد للأجسام المضادة يقدم علاجًا محتملاً لالتهاب الشبكية الصباغي

حقق فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا، إيرفاين، طفرة في علاج التهاب الشبكية الصباغي (RP)، وهي حالة تسبب فقدان الرؤية المركزية، وكذلك الرؤية الليلية ورؤية الألوان. وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، حدد الباحثون جسمًا مضادًا خاصًا قد يؤدي إلى علاج مرض العين الوراثي هذا.

يحدث RP بسبب موت الخلايا الموجودة في شبكية العين والتي تكتشف الإشارات الضوئية، والمعروفة باسم الخلايا المستقبلة للضوء. حاليًا، لا يوجد علاج معروف لمرض RP، ويعتمد تطوير علاجات جديدة على علاجات الخلايا والجينات. ومع ذلك، ركز فريق UCI على جزيء محدد يسمى رودوبسين، وهو جزيء رئيسي لاستشعار الضوء في شبكية العين البشرية. الطفرات في جين رودوبسين هي السبب الرئيسي لمرض RP.

استخدم الباحثون نوعًا خاصًا من الأجسام المضادة يسمى الجسم النانوي، المشتق من اللاما، لفحص الرودوبسين بدقة عالية. تستهدف هذه الأجسام النانوية موقعًا على جزيء الرودوبسين وتوقف عملية التنشيط الضوئي، مما يسمح بفهم أفضل لآليته. واكتشف العلماء أيضًا أن هذه الأجسام النانوية يمكنها تثبيت طفرات رودوبسين المرتبطة بأمراض الشبكية، مما يشير إلى إمكاناتها كعلاجات.

وأوضح ديفيد سالوم، الباحث وعالم المشروع في UCI: "لقد طور فريقنا أجسامًا نانوية تعمل من خلال آلية عمل جديدة. تتمتع هذه الأجسام النانوية بخصوصية عالية ويمكنها التعرف على الرودوبسين المستهدف خارج الخلية، مما يمكننا من قفل GPCR هذا في حالة عدم الإشارة.

في المستقبل، يخطط الباحثون لمواصلة تطوير وتقييم الأجسام النانوية للعلاج الجيني المحتمل لمرض RP. كما يهدفون أيضًا إلى تحسين قدرة الأجسام النانوية على التعرف على الرودوبسين من الأنواع الأخرى، مثل الفئران، التي تتوفر لديها نماذج ما قبل السريرية للـ RP. في النهاية، هدفهم هو حل الحالات الوسيطة للرودوبسين، من الحالة غير النشطة إلى حالة تنشيط المركب بالكامل.

يوفر هذا الاكتشاف الأمل لتطوير علاجات مستهدفة لمرض RP، الذي يؤثر على عدد كبير من السكان في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار الأبحاث والتقدم في تكنولوجيا الأجسام النانوية، فإن إمكانية التوصل إلى علاج خارق لمرض العين المنهك هذا أصبحت في متناول اليد.

مصادر:

- مقالة في Nature Communications: "الأساس الهيكلي للتعديل الخيفي للرودوبسين عن طريق ربط الجسم النانوي بمجاله خارج الخلية"

- جامعة كاليفورنيا، إرفاين