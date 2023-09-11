يتيح الهجوم الجديد "WiKI-Eve" سرقة كلمات المرور الرقمية من خلال إشارات WiFi

اكتشف فريق من الباحثين الجامعيين في الصين وسنغافورة هجومًا جديدًا يسمى "WiKI-Eve" يمكنه اعتراض عمليات إرسال النص الواضح للهواتف الذكية المتصلة بأجهزة توجيه WiFi الحديثة واستنتاج ضغطات المفاتيح الرقمية الفردية بمعدل دقة يصل إلى 90٪. يستفيد هذا الهجوم من الميزة المعروفة باسم BFI (معلومات ردود الفعل الشعاعية) التي تم تقديمها في WiFi 5 (802.11ac) في عام 2013. يسمح BFI للأجهزة بإرسال تعليقات حول موقعها إلى أجهزة التوجيه للحصول على اتجاه أكثر دقة للإشارة. ومع ذلك، فإن تبادل البيانات هذا يحتوي على معلومات حساسة في شكل نص واضح، مما يجعلها عرضة للاعتراض وسوء الاستخدام.

هجوم WiKI-Eve هو هجوم في الوقت الفعلي يعترض إشارات WiFi أثناء إدخال كلمة المرور على الهاتف الذكي. يجب على المهاجم أولاً تحديد الهدف باستخدام مؤشر الهوية مثل عنوان MAC. يتضمن الإعداد تحليل حركة مرور الشبكة وسلوك المستخدم لربط الجهاز الفعلي للهدف بحركة المرور الرقمية الخاصة به. بمجرد تحديد الهدف، يلتقط المهاجم السلسلة الزمنية لـ BFI للضحية أثناء إدخال كلمة المرور باستخدام أداة مراقبة حركة المرور مثل Wireshark.

في كل مرة يضغط فيها الهدف على مفتاح، يؤدي ذلك إلى إنشاء إشارة WiFi مميزة بسبب التأثير على هوائيات WiFi الموجودة خلف الشاشة. يسجل المهاجم هذه الإشارات ويستخدم تقنية التعلم الآلي التي تسمى "الشبكة العصبية التلافيفية أحادية الأبعاد" لتحليل البيانات الملتقطة والتعرف على ضغطات المفاتيح باستمرار، بغض النظر عن أنماط الكتابة.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام WiKI-Eve مع نماذج هواتف مختلفة وقام المشاركون بكتابة كلمات مرور مختلفة في ظل ظروف مختلفة. أظهرت النتائج أن WiKI-Eve يمكنه استنتاج كلمات مرور رقمية مكونة من ستة أرقام بمعدل نجاح 85% في أقل من مائة محاولة. ومع ذلك، فإن المسافة بين المهاجم ونقطة الوصول تؤثر بشكل كبير على معدل النجاح. أدت زيادة المسافة من 1 متر إلى 10 أمتار إلى انخفاض بنسبة 23% في التخمينات الناجحة.

بالإضافة إلى ذلك، اختبر الباحثون الهجوم على كلمات مرور WeChat Pay ووجدوا أن WiKI-Eve استنتج كلمات المرور بشكل صحيح بمعدل 65.8%. توقع النموذج باستمرار كلمة المرور الصحيحة ضمن أفضل 5 تخمينات في أكثر من 50% من الاختبارات.

يسلط هذا الهجوم الضوء على الحاجة إلى تدابير أمنية مشددة في نقاط وصول WiFi وتطبيقات الهواتف الذكية. تتضمن الحلول الممكنة التوزيع العشوائي للوحة المفاتيح، وتشفير حركة البيانات، وتشويش الإشارة، وتشويش CSI، وتشويش قنوات WiFi، وإجراءات وقائية أخرى.

المصدر: arxiv.org