تم الكشف عن فهم جديد لجينومنا الوراثي المظلم

ملخص: كشف فريق دولي من العلماء عن بحث رائد حول بنية LINE-1، وهو عنصر شبيه بالفيروس مسؤول عن غالبية "الجينوم المظلم". من خلال دراسة LINE-1، قد يتمكن الباحثون من تطوير علاجات مبتكرة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان واضطرابات التنكس العصبي.

نشر باحثون من جامعة روتجرز وكلية الطب بجامعة هارفارد ومؤسسات أخرى أول صور عالية الدقة وتفاصيل هيكلية لـ LINE-1، وهو طفيلي وراثي قديم موجود في الحمض النووي البشري. يعمل هذا العنصر الرجعي بمثابة "جين قافز" وقد ساهم بشكل كبير في المادة المظلمة الجينية لدينا. تلقي الدراسة، التي أجراها مارتن تايلور وباحثون من شركة التكنولوجيا الحيوية ROME Therapeutics، الضوء على الآليات التي يعمل بها LINE-1.

عادة ما تكون عناصر الخط 1 خاملة في الخلايا السليمة ولكنها يمكن أن تصبح نشطة في الحالات المرضية. عند تنشيطه، ينتج LINE-1 بروتينات مثل بروتين LINE-1 ORF2 (L1 ORF2p)، والتي تحاول إدخال نسخ جديدة مسببة للطفرة من LINE-1 مرة أخرى في حمضنا النووي. تم ربط النشاط المتزايد لعناصر LINE-1 بأمراض المناعة الذاتية والسرطان وحالات أخرى.

ومن خلال اكتساب معرفة تفصيلية عن LINE-1 وLINE-1 RNA وL1 ORF2p، يأمل الباحثون في تطوير أدوية يمكنها الارتباط بهذه الجزيئات ومنعها من التسبب في ضرر للجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا البحث إلى اكتشافات أساسية حول طبيعة الإنسان والكائنات الحية الأخرى.

كان البروفيسور إيدي أرنولد وأستاذ الأبحاث المساعد فرانسيسك كزافييه رويز، الخبراء في بنية إنزيمات النسخ العكسي، جزءًا من فريق البحث. وقد مهد عملهم السابق على بنية المنتسخة العكسية لفيروس نقص المناعة البشرية الطريق أمام أدوية جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية. قد يكون لاكتشاف بنية LINE-1 ORF2p أيضًا آثارًا كبيرة على علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية وعملية الشيخوخة.

LINE-1 هو عنصر سائد في الحمض النووي البشري، ويمثل أكثر من نصف مليون نسخة في الجينوم النموذجي. على الرغم من أنه يندرج تحت فئة "الجينوم المظلم" بسبب وظيفته غير المعروفة، فإن فهم LINE-1 يقدم نظرة ثاقبة لتركيبتنا الجينية.

لا يكشف هذا الجهد التعاوني ومتعدد التخصصات عن الأعمال الداخلية لـ LINE-1 فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية العمل الجماعي في الإنجازات العلمية. وكانت المعرفة المتعمقة لفريق البحث بالبيولوجيا الهيكلية والكيمياء الحيوية مفيدة في تحقيق هذه الاكتشافات.

يمكن أن تؤدي التحقيقات الإضافية في الجينوم المظلم إلى كشف أسرار إضافية وتسليط الضوء على كيفية تشكيل هذه العناصر لخصائصنا البيولوجية.