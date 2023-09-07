تقدم Trek دراجة Slash Long-Travel Enduro المُحدثة

كشفت شركة Trek عن أحدث إصدار من دراجتها Slash للرحلات الطويلة، والتي تتميز بعدة ترقيات لتعزيز أدائها على المسارات البرية. تم تجهيز Slash الجديد بحركة متزايدة للعجلات الخلفية، وأحجام العجلات المختلطة، وتصميم جديد لتعليق التباطؤ عالي المحور والسلسلة. يهدف هذا التحديث إلى تزويد الدراجين بمزيد من القدرات والسماح لهم بتجاوز حدودهم على التضاريس الأكثر تحديًا.

تتوفر 2024 Slash في سبعة نماذج مختلفة، بما في ذلك دراجتين من الألومنيوم وخمسة خيارات بإطار من الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Trek مجموعات إطارات من الألومنيوم والكربون للركاب الذين يفضلون بناء دراجاتهم الخاصة. وتتراوح الأسعار من 4,250 جنيهًا إسترلينيًا إلى 11,750 جنيهًا إسترلينيًا، حسب الطراز والمواصفات.

إحدى الميزات الرئيسية لـ Slash التي تمت ترقيتها هو تصميم التعليق عالي المحور. يسمح هذا التصميم للدراجة بامتصاص المطبات بشكل أفضل ويوفر مسارًا للمحور الخلفي، مما يسمح للعجلة الخلفية بالتحرك على طول مسار قوة الارتطام. مع مسافة 170 ملم للعجلات الخلفية، تم تحسين أداء Slash على المنحدرات. يبلغ النمو الخلفي المركزي حوالي 18 ملم للخلف عند مسافة 135 ملم، مما يضمن احتفاظ الدراجة بالزخم حتى على الطرق الوعرة.

ميزة أخرى ملحوظة هي وحدة تباطؤ السلسلة، والتي تقلل من ارتداد الدواسة عن طريق القضاء على نمو السلسلة أثناء ضغط التعليق. تم حساب موضع التباطؤ بعناية للحفاظ على كفاءة الدواسة أثناء الضبط الدقيق لمقاومة القرفصاء. وفقًا لـ Trek، يظل معدل مقاومة القرفصاء أعلى من 100 بالمائة طوال رحلة الدراجة بأكملها.

من خلال هذه الترقيات، تهدف Trek إلى تزويد متسابقي إندورو وعشاق منتزهات الدراجات والدراجين الذين يتطلعون إلى تجاوز حدودهم بدراجة يمكنها التعامل مع المسارات الأكثر تطلبًا. تعد Slash الجديدة بزيادة القدرة والأداء، مما يسمح للركاب بمواجهة أي تحدي بثقة.

مصادر:

- تقدم رحلة Trek دراجة Enduro مطورة للسفر الطويل. متاح على: [المصدر-URL]

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